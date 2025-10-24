Самооборона и первая помощь: в какие военно-патриотические клубы можно бесплатно отдать ребенка в Перми

Для детей проводят бесплатные занятия в разных районах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми, по данным сервиса 2ГИС, существует три военно-патриотических клуба в разных микрорайонах города. В них набирают детей для обучения и тренировок как на платной, так и на бесплатной основе. Куда можно отдать ребенка, чему учат в таких клубах — в материале URA.RU

«Урал»

Военно-патриотический центр «Урал» был создан летом 2025 года на базе общественного центра «Зеленое хозяйство» на улице Льва Шатрова, 34. Здесь набирают юношей и девушек старше 11 лет. Для них проводят занятия по общей и специальной физической подготовке, высотной подготовке, первой помощи, тактике и основам обращения с оружием. Ребят готовят к поступлению в военные вузы и спецназ.

Тренировки бесплатные. Но право носить шеврон клуба надо заслужить. Для этого периодически проводят испытания. Еще одно направление работы центра — организация патриотических и военно-спортивных мероприятий для взрослых и детей.

«Одно из важнейших направлений работы с молодежью — патриотическое воспитание и досуговая занятость во внеурочное время. Сейчас мы стараемся обустроить пространство для занятий, так как для секций и массовых мероприятий требуется спортивный инвентарь и аппаратура. Принимаем участие в городском конкурсе инициативного проектирования. Это позволит привлечь подростков и их родителей, создать условия для занятий по начальной военной подготовке и физической культуре, развить военно-прикладные виды спорта, улучшить подготовку юношей к военной службе в армии», — рассказали в военно-патриотическом центре корреспонденту агентства.

«Мужество»

Детей с 7 лет приглашают заниматься в военно-патриотический клуб «Мужество». Курсы проходят в двух местах. Первое отделение клуба расположено на улице Клары Цеткин, 17а, а второе — на улице Холмогорская, 17 в микрорайоне Юбилейный. В программу занятий входят физическая подготовка, рукопашный бой, самооборона, огневая, тактическая и высотная подготовки, первая помощь и курс выживания.

В группе организации в соцсети «ВКонтакте» сказано, что курсанты два раза в год должны проходить испытания и подтверждать право на ношение шеврона и жетона. Также ученикам выдают удостоверения о пригодности к службе в спецназе. Летом для ребят организуют военные сборы, трудовые лагеря, сплавы и другие мероприятия. По школьной карте занятия проводятся бесплатно.

«Хищник»

Также с 7 лет можно отдать ребенка в военно-спортивный клуб «Хищник». Здесь обучают борьбе, ориентированию, первой помощи, спортивному ножевому бою, альпинизму, выживанию в дикой природе, баллистике, проводят стрелковую, тактическую и правовую подготовки, организуют походы.