ТНТ снимет новый сезон «Реальных пацанов» (16+)
Марина и Колян вернутся на экраны
Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ
Популярный сериал «Реальные пацаны» (16+), снятый в Перми и о пермяках, возвращается на телеэкраны. Новый сезон анонсировал продюсер ТНТ Аркадий Водахов на презентации проектов канала.
«Свое выступление генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов начал с рассказа о продолжениях популярных сериалов. Это и „Реальные пацаны“, которые возвращаются спустя три года — вероятно, с финальным аккордом», — сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сериал «Реальные пацаны» объявили закончившимся в 2023 году. Тогда в финальную серию 13 сезона авторы включили сцену с бойцами спецоперации. По данным www.vokrug.tv, 14 сезон сериала выйдет в мае 2026 года. Режиссером стала Жанна Кадникова. Основной актерский состав остается прежним: Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Николай Наумов и другие.
