ТНТ снимет новый сезон «Реальных пацанов» (16+)

Марина и Колян вернутся на экраны Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Популярный сериал «Реальные пацаны» (16+), снятый в Перми и о пермяках, возвращается на телеэкраны. Новый сезон анонсировал продюсер ТНТ Аркадий Водахов на презентации проектов канала.

«Свое выступление генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов начал с рассказа о продолжениях популярных сериалов. Это и „Реальные пацаны“, которые возвращаются спустя три года — вероятно, с финальным аккордом», — сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».