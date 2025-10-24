Махонин показал, как будут выглядеть новые гостиницы в живописных местах Пермского края. Фото
В ближайшие три года в туристических точках Пермского края появятся четыре гостиницы
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Пермский край получил более 363 миллиона рублей на создание модульных гостиниц для туристов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Получили более 363 млн рублей на строительство модульных гостиниц по нацпроекту „Туризм и гостеприимство“. В 2023 и 2024 годах уже созданы 195 номеров в модульных домах для туристов в Ильинском, Кунгурском, Пермском, Чердынском округах и в Перми. Благодаря федеральной поддержке комфортных мест для отдыха на природе станет еще больше», — подчеркнул глава региона.
В поселке Усьва появится модульная гостиница «Территория» на восемь номеров, а в деревне Староверово Пермского округа — комплекс «Две реки» из десяти домов. Этот район известен объектами культурного наследия, в частности храмами и церквями.
Турбаза «Полюшко, притяжение леса» расположится в Кунгурском районе на туристическом маршруте «НеобыЧайные истории земли Пермской». На базе предусмотрены гостиница на десять номеров и два дома. Самый крупный комплекс появится в поселке Камский Добрянского района. Здесь построят эко-отель «Створы», состоящий сразу из трех гостиниц на 52 номера.
Средства на строительство модульных гостиниц выделены по нацпроекту «Туризм и гостеприимство»
Фото: telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
