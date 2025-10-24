Власти Перми отправят городские автобусы на оборонный завод
Автобусы не соответствуют требованиям новых контрактов и не работают на маршрутах Перми
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Два автобуса МУП «Пермгорэлектротранс» планируют передать пороховому заводу. Соответствующий проект решения опубликован на сайте администрации Перми. Речь идет о двух автобусах марки Volgabus.
«Проект решения о разрешении безвозмездной передачи движимого имущества из собственности муниципального образования Пермь в собственность РФ. Два автобуса Volgabus 2019 года выпуска. Балансовая стоимость — 19,3 млн рублей», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.
Транспорт больше не эксплуатируется в городе, так как не соответствуют требованиям новых контрактов на обслуживание автобусных маршрутов. Летом 2025 года автобусы были переданы на Пермский пороховой завод, где их используют для сотрудников. Предприятие направило в мэрию предложение о смене собственности, пишет Business Class.
