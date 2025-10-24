Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Власти Перми отправят городские автобусы на оборонный завод

Власти Перми безвозмездно передадут два автобуса на пороховой завод
24 октября 2025 в 20:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автобусы не соответствуют требованиям новых контрактов и не работают на маршрутах Перми

Автобусы не соответствуют требованиям новых контрактов и не работают на маршрутах Перми

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Два автобуса МУП «Пермгорэлектротранс» планируют передать пороховому заводу. Соответствующий проект решения опубликован на сайте администрации Перми. Речь идет о двух автобусах марки Volgabus.

«Проект решения о разрешении безвозмездной передачи движимого имущества из собственности муниципального образования Пермь в собственность РФ. Два автобуса Volgabus 2019 года выпуска. Балансовая стоимость — 19,3 млн рублей», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.

Транспорт больше не эксплуатируется в городе, так как не соответствуют требованиям новых контрактов на обслуживание автобусных маршрутов. Летом 2025 года автобусы были переданы на Пермский пороховой завод, где их используют для сотрудников. Предприятие направило в мэрию предложение о смене собственности, пишет Business Class.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал