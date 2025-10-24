Власти Перми отправят городские автобусы на оборонный завод

Автобусы не соответствуют требованиям новых контрактов и не работают на маршрутах Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Два автобуса МУП «Пермгорэлектротранс» планируют передать пороховому заводу. Соответствующий проект решения опубликован на сайте администрации Перми. Речь идет о двух автобусах марки Volgabus.

«Проект решения о разрешении безвозмездной передачи движимого имущества из собственности муниципального образования Пермь в собственность РФ. Два автобуса Volgabus 2019 года выпуска. Балансовая стоимость — 19,3 млн рублей», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.