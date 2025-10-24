Мошенники начали звонить пермякам от имени Комитета семей воинов Отечества

Злоумышленники пытаются узнать паспортные данные Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники звонят жителям региона от имени Комитета семей воинов Отечества Пермского края. Преступники используют разные предлоги для звонков, но всегда пытаются получить конфиденциальную информацию.

«Нам пишут, что от нашей организации поступают звонки по разным темам с просьбой указать паспортные данные. Команда КСВО Пермского края не звонит с такими обращениями!», — уточнили в группе организации в соцсети «ВКонтакте».