Пермяки стали чаще интересоваться своим репродуктивным здоровьем

Врачи выявили у обследованных 1780 заболеваний

В Пермском крае почти 192 тысячи жителей в возрасте от 18 до 49 лет прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья в 2025 году. Количество обследованных выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края.

«За девять месяцев 2025 года репродуктивное здоровье проверили почти 192 тысячи человек, из них порядка 70 тысяч человек мужчины и более 122 тысяч женщины. По сравнению с прошлым годом, количество увеличилось практически вдвое (в 2024 году — 99 тысяч человек)», — уточнили в министерстве здравоохранения Пермского края.