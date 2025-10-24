В Перми онкобольным детям покажут рок-мюзикл с песнями Queen

«Спектакль будет транслироваться онлайн в детском онкоцентре, постановку увидят почти 30 человек. Часть реквизита для спектакля, ширмы, капельницы и подставки под них, как раз привезены из этой больницы», — рассказали URA.RU в фонде «Берегиня». Главным героем мюзикла стал подросток, который мечтал выступать на сцене со своей рок-группой, но попал в больницу с онкологическим заболеванием. Это не помешало ему в итоге найти друзей и воплотить свою мечту.