В Перми онкобольным детям покажут рок-мюзикл с песнями Queen

24 октября 2025 в 17:42
Шоу пройдет в ДК Солдатова

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в рамках благотворительного проекта «Музыка жизни» поставили мюзикл «Первый концерт». Увидеть постановку, в основу которой легли песни Фредди Меркьюри и группы Queen, смогут и пациенты детского онкологического центра.

«Спектакль будет транслироваться онлайн в детском онкоцентре, постановку увидят почти 30 человек. Часть реквизита для спектакля, ширмы, капельницы и подставки под них, как раз привезены из этой больницы», — рассказали URA.RU в фонде «Берегиня». Главным героем мюзикла стал подросток, который мечтал выступать на сцене со своей рок-группой, но попал в больницу с онкологическим заболеванием. Это не помешало ему в итоге найти друзей и воплотить свою мечту.

«Музыка жизни: первый концерт» покажут в ДК Солдатова 27 октября в 15:00 и 19:00. Все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

