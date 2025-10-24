В «Ночь искусств» Музей пермских древностей «выйдет за рамки»
В музее придумали новые экскурсии и мастер-классы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В рамках акции «Ночь искусств» Музей пермских древностей объединился с учеными Пермского классического университета и лесничеством. Все вместе они придумали оригинальные экскурсии, мастер-классы, квесты и лекции.
«„Ночь искусств“ выйдет за рамки традиционных форматов, чтобы исследовать искусство как инструмент познания. В этом году акция пройдет в сотрудничестве с ПГНИУ и Пермским городским лесничеством. Подготовлены мастер-классы по палинологии и энтомологии, научно-популярные лекции, кинопоказы, вечер поэзии и диалог о лесных экосистемах», — рассказали URA.RU музейщики.
Завершится «Ночь искусств» в Музее пермских древностей поэтическим перформансом. Музей будет открыт 2 ноября с 16 до 23 часов.
Ранее URA.RU рассказывало, что музей современного искусства ПЕРММ отметит «Ночь искусств» 3 ноября. Гостей здесь ждут авторские экскурсии, встречи с художниками, мастер-классы и музыка от представителей пермской электронной сцены. Мероприятия «Ночи» также начнутся не поздно — в 16:00. Завершится работа музея в полночь. За музыку будут отвечать Chekma, Pol»Za и Ольга Верещагина.
