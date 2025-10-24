В «Ночь искусств» Музей пермских древностей «выйдет за рамки»

В музее придумали новые экскурсии и мастер-классы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В рамках акции «Ночь искусств» Музей пермских древностей объединился с учеными Пермского классического университета и лесничеством. Все вместе они придумали оригинальные экскурсии, мастер-классы, квесты и лекции.

«„Ночь искусств“ выйдет за рамки традиционных форматов, чтобы исследовать искусство как инструмент познания. В этом году акция пройдет в сотрудничестве с ПГНИУ и Пермским городским лесничеством. Подготовлены мастер-классы по палинологии и энтомологии, научно-популярные лекции, кинопоказы, вечер поэзии и диалог о лесных экосистемах», — рассказали URA.RU музейщики.

Завершится «Ночь искусств» в Музее пермских древностей поэтическим перформансом. Музей будет открыт 2 ноября с 16 до 23 часов.

