Депутат и Герой России оценил новый пулемет, собранный пермским конструктором. Фото
Пулемет версии пермского конструктора уже оценили бойцы на СВО
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский конструктор Андрей Лаби модернизировал собранный им ранее штурмовой пулемет ПКZ. Макет пулемета уже оценил депутат пермского законодательного собрания, Герой России Сергей Яшкин. Фото пулемета нового поколения он опубликовал в соцсетях.
«У меня в гостях Андрей Лаби. Ежегодно Андрей приезжает с докладом и макетами новых версий своих изделий. В этот раз — пулемет под калибр 7.62/54R, это новое четвертое поколение пулеметов „Ультра ПКZ“, — написал Яшкин. Депутат отметил, что оружие стало более компактным и эргономичным. Помимо этого, пулемет оснащен системой ношения на спине, по принципу биатлонной винтовки. „Система создана, исходя из практик боевого применения, в условиях ограниченной проходимости на сильно-пересеченной местности, во время длительных переходов вне зоны боевых действий. По отзывам пулеметчика, перенос таким образом оружия был гораздо более комфортным“, — добавил Яшкин.
Ранее пермском бюро «Лаби» представили облегченный пулемет ПКZ. Основной особенностью оружия стали его уменьшенные габариты. Также Лаби придумал и создал так называемые штурмовые коробы для пулеметов Калашникова. Изделия пермяка уже применят бойцы, которые находятся в зоне проведения спецоперации.
Сергей Яшкин оценил новую версию пулемета Андрея Лаби (слева)
Фото: Cергей Яшкин, ВКонтакте
