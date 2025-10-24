«У меня в гостях Андрей Лаби. Ежегодно Андрей приезжает с докладом и макетами новых версий своих изделий. В этот раз — пулемет под калибр 7.62/54R, это новое четвертое поколение пулеметов „Ультра ПКZ“, — написал Яшкин. Депутат отметил, что оружие стало более компактным и эргономичным. Помимо этого, пулемет оснащен системой ношения на спине, по принципу биатлонной винтовки. „Система создана, исходя из практик боевого применения, в условиях ограниченной проходимости на сильно-пересеченной местности, во время длительных переходов вне зоны боевых действий. По отзывам пулеметчика, перенос таким образом оружия был гораздо более комфортным“, — добавил Яшкин.