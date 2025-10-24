Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

В Перми изымают бывший киноцентр ради новой застройки

Власти изымают здания и участки в Перми для проекта КРТ
24 октября 2025 в 16:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Власти изымут здания, земельные участки и гаражи на улице Пионерской

Власти изымут здания, земельные участки и гаражи на улице Пионерской

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми изымут земельные участки, здания и гаражи для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) по улице Куйбышева. Приказ опубликован на сайте краевого минимущества. Под снос попало и здание бывшего киноцентра «Премьер».

«В целях реализации договора о КРТ с ООО „Строитель“ <...> изъять для муниципальных нужд Перми земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества», — следует из документа. Изъятию подлежат здания по улицам Пионерской, 17 и 17а, земельный участок по улице Пионерской, 19 и несколько гаражей-боксов.

По условиям проекта на площадке предстоит также расселить 26 аварийных и ветхих домов. Вместо них девелопер возведет современное, а также соцобъекты. Всего площадь участка под застройку составляет 12,5 гектара. Работы проведут на участке от улицы Механошина до улицы Белинского.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал