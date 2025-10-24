В Перми изымают бывший киноцентр ради новой застройки
Власти изымут здания, земельные участки и гаражи на улице Пионерской
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми изымут земельные участки, здания и гаражи для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) по улице Куйбышева. Приказ опубликован на сайте краевого минимущества. Под снос попало и здание бывшего киноцентра «Премьер».
«В целях реализации договора о КРТ с ООО „Строитель“ <...> изъять для муниципальных нужд Перми земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества», — следует из документа. Изъятию подлежат здания по улицам Пионерской, 17 и 17а, земельный участок по улице Пионерской, 19 и несколько гаражей-боксов.
По условиям проекта на площадке предстоит также расселить 26 аварийных и ветхих домов. Вместо них девелопер возведет современное, а также соцобъекты. Всего площадь участка под застройку составляет 12,5 гектара. Работы проведут на участке от улицы Механошина до улицы Белинского.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!