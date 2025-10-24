В Перми изымают бывший киноцентр ради новой застройки

Власти изымут здания, земельные участки и гаражи на улице Пионерской Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми изымут земельные участки, здания и гаражи для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) по улице Куйбышева. Приказ опубликован на сайте краевого минимущества. Под снос попало и здание бывшего киноцентра «Премьер».

«В целях реализации договора о КРТ с ООО „Строитель“ <...> изъять для муниципальных нужд Перми земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества», — следует из документа. Изъятию подлежат здания по улицам Пионерской, 17 и 17а, земельный участок по улице Пионерской, 19 и несколько гаражей-боксов.