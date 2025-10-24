Пермский стратегический завод представил проект строительства нового производства

Завод в Соликамске расширяет планы по выпуску продукции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проект строительства нового производства редкоземельных металлов на Соликамском магниевом заводе Пермского края (СМЗ) представлен на Международном форуме «Рудник — 2025» в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».ㅤ

«В настоящее время СМЗ завершает проектирование нового разделительного комплекса. После ввода производства в эксплуатацию планируется ежегодный выпуск около 2,5 тысяч тонн готовой продукции, в том числе РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим). Это обеспечит потребности отечественной промышленности», — рассказал директор по инвестициям и развитию завода Александр Степанов.

В составе комплекса планируется возвести главный корпус, лабораторию, административно-бытовой блок, склады химической продукции, резервуары и инженерную инфраструктуру. Проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского края.

