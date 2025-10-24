Логотип РИА URA.RU
Пермский стратегический завод представил проект строительства нового производства

Завод по производству редкоземельных металлов в Прикамье расширяет производство
24 октября 2025 в 16:21
Завод в Соликамске расширяет планы по выпуску продукции

Завод в Соликамске расширяет планы по выпуску продукции

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Проект строительства нового производства редкоземельных металлов на Соликамском магниевом заводе Пермского края (СМЗ) представлен на Международном форуме «Рудник — 2025» в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».ㅤ

«В настоящее время СМЗ завершает проектирование нового разделительного комплекса. После ввода производства в эксплуатацию планируется ежегодный выпуск около 2,5 тысяч тонн готовой продукции, в том числе РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим). Это обеспечит потребности отечественной промышленности», — рассказал директор по инвестициям и развитию завода Александр Степанов.

В составе комплекса планируется возвести главный корпус, лабораторию, административно-бытовой блок, склады химической продукции, резервуары и инженерную инфраструктуру. Проект получил статус приоритетного инвестиционного проекта Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, чем известен Соликамский магниевый завод Пермского края — старейший из действующих магниевых заводов в мире. Сегодня СМЗ производит 72% товарного магния в России, 99% редкоземельных элементов, 3,6% губчатого титана, а также примерно 100% чистого ниобия и тантала.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

