В Екатеринбурге изменят четыре важных автобусных маршрута
В Екатеринбурге изменят автобусные маршруты №46, 55, 76, 98
24 октября 2025 в 17:41
Автобус будут курсировать иначе почти неделю
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге почти на неделю изменят схемы движения автобусных маршрутов № 46, 55, 76, 98. Это связано со строительством водопровода на улице Шаумяна, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты „Фирма БАС“ закроют движение транспорта на пересечении улиц Шаумяна и Советских Женщин с 00:00 31 октября до 06:00 5 ноября», — пояснили в администрации. В связи с этим четыре автобусных маршрута будут курсировать следующим образом:
- Маршруты №55, 98 направят к центру по Шаумяна – Фурманова — Московская – Щорса – далее по маршруту. Также будут отменены остановки «Чкалова», «Хасановская», «Шаумяна» и временно введены — «Шаумяна» (по улице Московской) и «Московская» (по улице Фурманова).
- Маршрут №46 при движении к конечной остановке «Академика Ландау» направят по Фурманова – Московская – Амундсена – далее по маршруту. Временно отменят остановки: «Московская», «Чкалова» и «Хасановская».
- Маршрут №76 при движении к конечной остановке «СТЦ МЕГА» будет направлен по Фурманова – Московская – далее по маршруту. Временно отменят остановки: «Московская», «Чкалова» и «Хасановская».
