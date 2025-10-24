Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Екатеринбурге изменят четыре важных автобусных маршрута

В Екатеринбурге изменят автобусные маршруты №46, 55, 76, 98
24 октября 2025 в 17:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Автобус будут курсировать иначе почти неделю

Автобус будут курсировать иначе почти неделю

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге почти на неделю изменят схемы движения автобусных маршрутов № 46, 55, 76, 98. Это связано со строительством водопровода на улице Шаумяна, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты „Фирма БАС“ закроют движение транспорта на пересечении улиц Шаумяна и Советских Женщин с 00:00 31 октября до 06:00 5 ноября», — пояснили в администрации. В связи с этим четыре автобусных маршрута будут курсировать следующим образом:

  • Маршруты №55, 98 направят к центру по Шаумяна – Фурманова — Московская – Щорса – далее по маршруту. Также будут отменены остановки «Чкалова», «Хасановская», «Шаумяна» и временно введены — «Шаумяна» (по улице Московской) и «Московская» (по улице Фурманова).
  • Маршрут №46 при движении к конечной остановке «Академика Ландау» направят по Фурманова – Московская – Амундсена – далее по маршруту. Временно отменят остановки: «Московская», «Чкалова» и «Хасановская».
  • Маршрут №76 при движении к конечной остановке «СТЦ МЕГА» будет направлен по Фурманова – Московская – далее по маршруту. Временно отменят остановки: «Московская», «Чкалова» и «Хасановская».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал