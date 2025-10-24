В Екатеринбурге изменят четыре важных автобусных маршрута

В Екатеринбурге почти на неделю изменят схемы движения автобусных маршрутов № 46, 55, 76, 98. Это связано со строительством водопровода на улице Шаумяна, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты „Фирма БАС“ закроют движение транспорта на пересечении улиц Шаумяна и Советских Женщин с 00:00 31 октября до 06:00 5 ноября», — пояснили в администрации. В связи с этим четыре автобусных маршрута будут курсировать следующим образом: