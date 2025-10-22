Рэпер, заряжающий на танцы локтями, едет в Екатеринбург: афиша на пятницу и выходные

L'One обещает устроить уникальное шоу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Рэпер L'One устроит концерт в Екатеринбурге 26 октября, исполнитель приобрел широкую известность после выхода трека «Все танцуют локтями». Подробнее об этом и других событиях в пятницу и выходные — в афише URA.RU.

24 октября

«Криминальный бит»

Где и во сколько: Фабрика Event Hall, 20:00

Цена: от 2500 до 4500 рублей

Концерт, посвященный пятилетнему юбилею рэп-команды. Дуэт из Санкт-Петербурга едет в большой тур по России. Музыканты не раскрывают свою личность, выступая в балаклавах. «Криминальный бит» исполнит треки в жанре хип-хоп. 18+

Любителей потанцевать ждет множество концертов с разной музыкой Фото: Илья Московец © URA.RU

«Дискотека 90-х»

Где и во сколько: Фабрика Event Hall, 23:00

Цена: от 600 до 2500 рублей

Ностальгическая вечеринка с хитами 90-х. Организаторы обещают отрыв под треки «Руки Вверх», «Вирус!», Hi-Fi, «Иванушки Int.» и других артистов. 18+

The Starkillers

Где и во сколько: Пространство «Ц», 19:00

Цена: от 1500 до 2500 рублей

Мощная смесь экстремального метала и рок-н-ролла. Группа исполнит любимые публикой хиты и новые треки. 16+

DARK GNOSIS FEST III

Где и во сколько: «Нирвана club», 18:00

Цена: от 1800 до 2300 рублей

Легендарный фестиваль на андеграундной метал-сцене. На фестивале выступят ветераны направления black metal в России. Группа Ulvdalir из Санкт-Петербурга специально собрала свой состав и выйдет на сцену спустя восемь лет перерыва. Фестиваль проходит третий раз, впервые мероприятие состоялось в 2018 году.

25 октября

Олег Майами исполнит популярные песни Фото: Размик Закарян © URA.RU

Олег Майами

Где и во сколько: Концерт-холл «Свобода», 19:00

Цена: от 3000 до 5000 рублей

Кумир женщин, попавший своими треками в сердца миллионов, вживую исполнит популярные композиции. Слушателей ждут синглы «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай».

Танцевальный баттл Green Dance

Где и во сколько: ТРЦ «Гринвич», напротив магазинов RE, XS, 16:00

Цена: участие в баттле бесплатное, нужна предварительная регистрация

Соревнование для профи и новичков. За музыку отвечают MC ROCKSTAR и DJ SVYAT NATURAL ВЕАТ. Призовой фонд составит 33000 рублей.

На трофейную технику можно будет посмотреть бесплатно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Выставка трофейного вооружения НАТО

Где и во сколько: атриум ТЦ VEER MALL

Цена: вход свободный

Выставка будет работать 25 и 26 октября. Гости увидят десятки единиц вооружения, захваченными военными в зоне СВО. Ярким элементом станет тренажер по управлению FPV-дроном, доступный всем желающим.

Презентация книги «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х»

Где и во сколько: «Ельцин Центр», 19:00

Цена: бесплатно по регистрации

Издание искусствоведов Ксении Гусевой и Надежды Плунгян рассказывает о том, как менялся образ горожанки в искусстве первых послереволюционных десятилетий. Главная тема издания — союз искусства и раннесоветской промышленности.

26 октября

Иеромонах исполняет композиции о смысле жизни, любви и доброте Фото: Размик Закарян © URA.RU

Иеромонах Фотий. «Шум берез»

Где и во сколько: Уральский центр народного искусства, 18:00

Цена: от 3000 до 3500 рублей

Победитель четвертого сезона проекта «Голос» везет в Екатеринбург новую концертную программу. В нее входят лиричные песни о душе, смысле и воспоминаниях. Билетов почти не осталось. 6+

L'One

Где и во сколько: Екатеринбург-ЭКСПО, 19:00

Цена: от 2700 до 16050 рублей.

Рэпер представит уникальное музыкальное шоу. Гостей ждут популярные треки и новые — из альбома «Пиросмани». 12+

Найк Борзов в последний раз приезжал в Екатеринбург летом Фото: Илья Московец © URA.RU

Найк Борзов

Где и во сколько: Фабрика Event Hall, 20:00

Цена: от 2500 до 4200 рублей

Звезда инди-сцены подготовил большой концерт для поклонников. Кроме стандартного выступления гостям обещают музыкальные сюрпризы, душевную атмосферу и космическую энергию. 16+

Шеф-завтрак «Магаданский специалитет»

Где и во сколько: ресторан «18/11», 10:00

Цена: 2200 рублей — для взрослых, 1100 рублей — для детей до 14 лет