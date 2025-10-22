Рэпер, заряжающий на танцы локтями, едет в Екатеринбург: афиша на пятницу и выходные
L'One обещает устроить уникальное шоу
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Рэпер L'One устроит концерт в Екатеринбурге 26 октября, исполнитель приобрел широкую известность после выхода трека «Все танцуют локтями». Подробнее об этом и других событиях в пятницу и выходные — в афише URA.RU.
24 октября
«Криминальный бит»
Где и во сколько: Фабрика Event Hall, 20:00
Цена: от 2500 до 4500 рублей
Концерт, посвященный пятилетнему юбилею рэп-команды. Дуэт из Санкт-Петербурга едет в большой тур по России. Музыканты не раскрывают свою личность, выступая в балаклавах. «Криминальный бит» исполнит треки в жанре хип-хоп. 18+
Любителей потанцевать ждет множество концертов с разной музыкой
Фото: Илья Московец © URA.RU
«Дискотека 90-х»
Где и во сколько: Фабрика Event Hall, 23:00
Цена: от 600 до 2500 рублей
Ностальгическая вечеринка с хитами 90-х. Организаторы обещают отрыв под треки «Руки Вверх», «Вирус!», Hi-Fi, «Иванушки Int.» и других артистов. 18+
The Starkillers
Где и во сколько: Пространство «Ц», 19:00
Цена: от 1500 до 2500 рублей
Мощная смесь экстремального метала и рок-н-ролла. Группа исполнит любимые публикой хиты и новые треки. 16+
DARK GNOSIS FEST III
Где и во сколько: «Нирвана club», 18:00
Цена: от 1800 до 2300 рублей
Легендарный фестиваль на андеграундной метал-сцене. На фестивале выступят ветераны направления black metal в России. Группа Ulvdalir из Санкт-Петербурга специально собрала свой состав и выйдет на сцену спустя восемь лет перерыва. Фестиваль проходит третий раз, впервые мероприятие состоялось в 2018 году.
25 октября
Олег Майами исполнит популярные песни
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Олег Майами
Где и во сколько: Концерт-холл «Свобода», 19:00
Цена: от 3000 до 5000 рублей
Кумир женщин, попавший своими треками в сердца миллионов, вживую исполнит популярные композиции. Слушателей ждут синглы «Не вспоминай», «Громче города», «Мельница», «Убегай».
Танцевальный баттл Green Dance
Где и во сколько: ТРЦ «Гринвич», напротив магазинов RE, XS, 16:00
Цена: участие в баттле бесплатное, нужна предварительная регистрация
Соревнование для профи и новичков. За музыку отвечают MC ROCKSTAR и DJ SVYAT NATURAL ВЕАТ. Призовой фонд составит 33000 рублей.
На трофейную технику можно будет посмотреть бесплатно
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Выставка трофейного вооружения НАТО
Где и во сколько: атриум ТЦ VEER MALL
Цена: вход свободный
Выставка будет работать 25 и 26 октября. Гости увидят десятки единиц вооружения, захваченными военными в зоне СВО. Ярким элементом станет тренажер по управлению FPV-дроном, доступный всем желающим.
Презентация книги «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х»
Где и во сколько: «Ельцин Центр», 19:00
Цена: бесплатно по регистрации
Издание искусствоведов Ксении Гусевой и Надежды Плунгян рассказывает о том, как менялся образ горожанки в искусстве первых послереволюционных десятилетий. Главная тема издания — союз искусства и раннесоветской промышленности.
26 октября
Иеромонах исполняет композиции о смысле жизни, любви и доброте
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Иеромонах Фотий. «Шум берез»
Где и во сколько: Уральский центр народного искусства, 18:00
Цена: от 3000 до 3500 рублей
Победитель четвертого сезона проекта «Голос» везет в Екатеринбург новую концертную программу. В нее входят лиричные песни о душе, смысле и воспоминаниях. Билетов почти не осталось. 6+
L'One
Где и во сколько: Екатеринбург-ЭКСПО, 19:00
Цена: от 2700 до 16050 рублей.
Рэпер представит уникальное музыкальное шоу. Гостей ждут популярные треки и новые — из альбома «Пиросмани». 12+
Найк Борзов в последний раз приезжал в Екатеринбург летом
Фото: Илья Московец © URA.RU
Найк Борзов
Где и во сколько: Фабрика Event Hall, 20:00
Цена: от 2500 до 4200 рублей
Звезда инди-сцены подготовил большой концерт для поклонников. Кроме стандартного выступления гостям обещают музыкальные сюрпризы, душевную атмосферу и космическую энергию. 16+
Шеф-завтрак «Магаданский специалитет»
Где и во сколько: ресторан «18/11», 10:00
Цена: 2200 рублей — для взрослых, 1100 рублей — для детей до 14 лет
Шеф ресторана познакомит гостей с кухней Магадана. На завтраке обещают приготовить тоннато из оленины, брускетту с копченой неркой, корюшку.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!