Муж молодой матери, убившей дочь в свердловском военном городке, подал на развод

24 октября 2025 в 16:31
Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Муж молодой матери Анастасии Яшенковой, обвиняемой в убийстве двухмесячной дочери в Еланском военном городке (Свердловская область), подал на развод. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, мужчина подал заявление в ЗАГС две недели назад. Рассмотрение уголовного дела по существу началось в Свердловском облсуде. Яшенковой продлили арест на полгода. На слушании присутствовал ее супруг Даниил Яшенков.

«В тот день (25 июня — прим. ред.) она звонила мне, я ей перезвонил, но она уже не брала трубку. А позже написала: „Я бросила малышку на диван, она больше не дышит. Прости меня, я ужасная мать, прощай. Я не смогу с этим жить“. Я бросил все и побежал домой, но там уже никого не было. [Тело дочки] лежало в кроватке, оно было холодным. Я в панике стал звонить всем, а потом набрал в полицию. Я был в шоке», — заявил Яшенков в суде. Следствие считает, что женщина перекрыла рот и нос ребенку.

По данным URA.RU, Анастасия поехала на кладбище, где похоронена ее мама. Уходя оттуда, она снова связалась с мужем. Он попросил ее оставаться на месте — так силовики смогли задержать ее.

Ей вменили статью об убийстве. Свою вину Яшенкова признала. Ее адвокат говорила URA.RU, что Анастасия не помнит, как она допустила трагедию. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

