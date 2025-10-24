Муж молодой матери, убившей дочь в свердловском военном городке, подал на развод

«В тот день (25 июня — прим. ред.) она звонила мне, я ей перезвонил, но она уже не брала трубку. А позже написала: „Я бросила малышку на диван, она больше не дышит. Прости меня, я ужасная мать, прощай. Я не смогу с этим жить“. Я бросил все и побежал домой, но там уже никого не было. [Тело дочки] лежало в кроватке, оно было холодным. Я в панике стал звонить всем, а потом набрал в полицию. Я был в шоке», — заявил Яшенков в суде. Следствие считает, что женщина перекрыла рот и нос ребенку.