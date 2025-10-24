Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге оправдали мужчину, на которого повесили двойное убийство

24 октября 2025 в 16:06
Вердикт вынесла коллегия присяжных

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге суд присяжных оправдал уроженца Красноярска Максима Панина, обвиняемого в двойном убийстве 22-летней давности из-за 500 рублей (так считает следствие). Об этом URA.RU рассказала его адвокат Екатерина Кувалдина.

«Панин был оправдан единогласным решением присяжных», — сказала Кувалдина. Теперь судье осталось вынести оправдательный приговор.

Следствие считает, что убийство произошло 30 января 2003 года в одной из квартир по улице Автомагистральной. Спасатели прибыли туда, чтобы потушить пожар — тогда были найдены трупы. По мнению СК РФ, злоумышленники расправились с мужчиной, потому что заподозрили его в краже 500 рублей. Его жену убили как свидетеля.

Поймать подозреваемых по горячим следам не удалось. Следователи заявили, что вышли на след предполагаемого преступника в этом году. Панин был задержан по обвинению в убийстве и попал под стражу. Второй фигурант умер задолго до задержания Максима.

