В Екатеринбурге оправдали мужчину, на которого повесили двойное убийство

В Екатеринбурге суд присяжных оправдал уроженца Красноярска Максима Панина, обвиняемого в двойном убийстве 22-летней давности из-за 500 рублей (так считает следствие). Об этом URA.RU рассказала его адвокат Екатерина Кувалдина.

«Панин был оправдан единогласным решением присяжных», — сказала Кувалдина. Теперь судье осталось вынести оправдательный приговор.

Следствие считает, что убийство произошло 30 января 2003 года в одной из квартир по улице Автомагистральной. Спасатели прибыли туда, чтобы потушить пожар — тогда были найдены трупы. По мнению СК РФ, злоумышленники расправились с мужчиной, потому что заподозрили его в краже 500 рублей. Его жену убили как свидетеля.

