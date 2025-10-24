Свердловские слухи: экс-министра назначили ректором на три дня

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оставшись без своего округа, который перейдет другому, депутат Госдумы Антон Шипулин все же сохранится во власти. Тем временем резиденция губернатора пребывает в шоке от шуток сценаристов Е1, свое возмущение организаторам высказала и замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова. Первый замглавы Екатеринбурга хвастается дружбой с генпрокурором, а нового ректора УГМУ назначили на пост всего на три дня — из-за опечатки в документе. Куда отправляют начальника екатеринбургской полиции и чем займется после отставки экс-глава тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров — в новых «Слухах».

Шипулину прочат переход в заксо

На фоне решения о том, что депутат Госдумы Сергей Бидонько в 2026 году выдвинется в Госдуму не по спискам, а от Серовского округа, принято решение и по действующему представителю этой территории в парламенте Антону Шипулину. Говорят, что депутатом он останется, но уже в заксобрании региона.

Шутки Е1 шокировали резиденцию,...

Обсуждая неуместные шутки на прошедшей премии Е1, истеблишмент гадает, показывали ли «шкулевцы» сценарий представителям губернаторской резиденции. Источники говорят, что в этот раз до профильных чиновников медиаменеджеры с редакционным сочинением не дошли. И происходящее на сцене для сотрудников резиденции стало полной неожиданностью. Особенно учитывая, что в зале были высокопоставленные гости, в том числе замгубернатора-глава минздрава Татьяна Савинова.

…авторам досталось от Савиновой

Если верить свидетелям, наблюдавшим за реакцией уважаемых людей, некоторые шутки были им неприятны. Рассказывают, что после премии Татьяна Савинова высказала организаторам мероприятия свое возмущение по поводу неуместности юмора.

Из ДВП уходит человек Чемезова

Отставку в ближайшее время прочат одному из заместителей главы департамента внутренней политики Александру Герунову. Он считается человеком из окружения бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, и был назначен по его рекомендации. Говорят, Герунов уже даже разместил объявление о поиске новой работы, в котором указал зарплатные ожидания на уровне 300 тысяч рублей.

На место Никонова возьмут другого депутата

Рассказывают, что председатель комитета по экологии заксобрания вместо ушедшего на работу в резиденцию Сергея Никонова будет назначен не из числа действующих членов комитета. «Официально его объявят перед заседанием заксо 28 октября», — поделился собеседник.

Глава профсоюзов Ветлужских хочет в Москву

Андрей Ветлужских давно рвется в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU

На фоне разворачивающегося на федеральном уровне скандала из-за злоупотреблений в Федерации независимых профсоюзов России активность начал проявлять лидер регионального профсоюзного движения Андрей Ветлужских. Он уже давно вынашивает планы возглавить российские профсоюзы и сейчас планирует воспользоваться моментом.

Мэров попросили активничать в соцсетях

На совещании мэров в правительственном санатории «Гранатовая бухта» глава департамента информполитики Инна Аверкова объясняла мэрам, как правильно отрабатывать кризисы. «Из того, что понял — нужно активнее рассказывать в соцсетях, что мы делаем про устранение проблемы. Например, прорвало где-то трубу, надо информировать в соцсетях о каждом этапе, как мы решаем проблему», — поделился новым знанием один из участников.

Игоря Сутягина сейчас активно обсуждают Фото: Илья Московец © URA.RU

Вице-мэр козыряет дружбой с генпрокурором

Рассказывают, что небывалую уверенность излучает первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин. «Все из-за того, что он якобы в близких отношениях с [новым генпрокурором РФ Александром] Гуцаном. Сам хвастался некоторым», — утверждает осведомленный источник. При этом конкретных фактов, подтверждающих тесную связь чиновника с генпрокурором, никто не знает. «Возможно, знаком с ним со времен работы в Федеральной службе судебных приставов в Москве. Гуцан тогда был замдиректора ведомства», — предположил один из собеседников.

Экс-министра назначили ректором на три дня…

В медицинских кругах активно обсуждают казус с ректорством в УГМУ экс-министра Юрия Семенова. Вероятно, по ошибке, но назначили его главой вуза… всего на три дня. Когда зачитывали приказ Минздрава РФ, прозвучало: «назначить и. о. ректора с 23 октября 2025 года по 25 октября 2025 года». Ольга Ковтун, чье кресло занял Семенов, поправила чтеца: «Видимо, до 25 октября 2026 года». На что чиновники ей ответили, что читают лишь то, что написано в бумаге.

…по ошибке Минздрава

Юрий Семенов раньше работал в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В итоге решили считать приказ верным и трактовать изданным на год. О ситуации тут же доложили в Минздрав, где, вероятно, документ переделают. Кого-то этот курьез развеселил, а кого-то заставил задуматься. «Может, это и не грубая ошибка. Может, в этом есть какой-то смысл», — рассуждают слухачи.

В УГМУ не рады варягу...

Вероятно, на подобные размышления их наводит тот факт, что в УГМУ не рады назначению Семенова главой вуза. «Коллектив хотел видеть своим шефом местного доктора, а не варяга. И хотя формально выборы еще впереди, всем ясно, что ректором станет именно он. Но будь воля сотрудников, за Семенова никто бы не проголосовал», — считает источник.

...и намекают вернуться в альма-матер,...

У многих возникает вопрос, почему Семенов не участвует в выборах ректора, которые стартовали на этой неделе в его родном Южно-Уральском медицинском университете. Ведь это его альма-матер. «Уж не потому ли, что в бытность Семенова министром у силовиков возникали вопросы к его подчиненным?» — поговаривают злые языки.

...но он показал, кто главный

Между тем сам и. о. ректора круто взялся за вверенную ему территорию. Говорят, что в первый день своей работы он уволил сразу трех человек — главбуха, начальника отдела кадров и проректора по научной работе. «Вероятно, это только начало перестановок», — предрекает инсайдер.

Начальнику УМВД прочат переход в главк

Виктор Позняк возглавил полицию Екатеринбурга в феврале Фото: Илья Московец © URA.RU

В кулуарах свердловского гарнизона полиции обсуждают возможную большую кадровую перестановку. По слухам, руководитель городского УМВД Виктор Позняк может перейти на работу в областной главк, став начальником управления уголовного розыска вместо Владимира Молодцова, которого поставили замом начальника полиции ГУ МВД Рашида Даулетова. «Есть мнение, что вскоре Молодцов вовсе может стать замом главы региональной полиции Александра Мешкова», — шепчется слухач.

Важную полицейскую должность в Екатеринбурге изменят,…

Говорят, должность начальника УМВД по Екатеринбургу вскоре может стать генеральской. Сейчас этот пост могут занимать полицейские в звании полковника. Хотя до Позняка вакант закрывал подполковник Максим Метелица.

…и от этого выиграет генерал

Обсуждают, что на позицию руководителя екатеринбургской полиции в случае возвышения Позняка якобы готовят некоего соратника генерал-лейтенанта Мешкова. «Кандидат уже выбран. Ему достанутся генеральские погоны», — заявил источник.

Легендарный полковник уйдет в бизнес

Незадолго до отставки Абдулкадыров получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» Фото: Илья Московец © URA.RU

Ушедший в отставку руководитель полиции Нижнего Тагила полковник Ибрагим Абдулкадыров, по слухам, может связать свою жизнь с предпринимательством. «Известно, что у его сына есть своя бизнес-империя. Возможно, он будет работать вместе с ним», — предположил собеседник.

В полиции внезапно раздали большие премии

Гражданским сотрудникам одного из подразделений, которое подчиняется ГУ МВД по Свердловской области, выдали большие премии. По словам источника, речь может идти о разовой выплате в 50 тысяч рублей. «Видимо, таким образом хотят удержать вольнонаемных работников, у которых низкая зарплата», — думает собеседник агентства. Причем офицеры и сержанты самого главка таких денег не получили.

Таинственный варяг пришел в Росгвардию

Говорят, новым руководителем центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Свердловской области стал некий офицер Мальцев из Алтайского края. Подчиненные знают о нем немного, доложил слухач.