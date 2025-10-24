Начмед прошел на станции скорой помощи путь от санитара до зама главврача (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге скончался заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи Алексей Николаев. Начмед ушел из жизни после тяжелой болезни в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на сайте скорой помощи.

«Всю жизнь Алексей Дмитриевич посвятил службе скорой медицинской помощи, пройдя свой профессиональный путь от санитара до заместителя главного врача. Все, кто знал Алексея Дмитриевича и работал с ним, навсегда сохранят в памяти образ этого удивительного человека, друга и наставника. Его профессионализм, преданность делу и душевная щедрость оставили неизгладимый след в сердцах коллег», — сказано в некрологе.

Прощание с начмедом состоится 25 октября в 13:30 в прощальном доме «Вознесение» (улица Серафимы Дерябиной, 41-А). В соцсетях люди, знавшие Николаева, называют его грамотным врачом и понимающим человеком. «Алексей Дмитриевич в случаях сложных, непредотвратимых и трагических говорил слово „судьба“. Говорил он его с особой, только ему свойственной интонацией — так, что сомневаться в сказанном было невозможно», — высказался один из собеседников.

Редакция URA.RU выражает соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Николаева.