В Екатеринбурге закроют крупный роддом

Стационар могут закрыть уже 1 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге закроют на ремонт акушерский стационар на улице Дагестанская, 3 в связи с аварийным состоянием здания. Закрытие планируют уже 1 декабря. На время работ пациенток перераспределят по другим учреждениям, объяснили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.

«На время ремонта в подразделении городского перинатального центра потоки пациенток будут перераспределены», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что ни одна из пациенток не останется без медицинской помощи.