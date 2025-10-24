Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Екатеринбурге закроют крупный роддом

В Екатеринбурге закроют на ремонт акушерский стационар на улице Дагестанская, 3
24 октября 2025 в 18:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Стационар могут закрыть уже 1 декабря

Стационар могут закрыть уже 1 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге закроют на ремонт акушерский стационар на улице Дагестанская, 3 в связи с аварийным состоянием здания. Закрытие планируют уже 1 декабря. На время работ пациенток перераспределят по другим учреждениям, объяснили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.

«На время ремонта в подразделении городского перинатального центра потоки пациенток будут перераспределены», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что ни одна из пациенток не останется без медицинской помощи.

Одна из сотрудниц объяснила, что врачей с медсестрами переведут в стационар на улице Комвузовская, 3. Что касается кладовщиков, уборщиц и санитарок, то им будет предложена работа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал