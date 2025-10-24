В Екатеринбурге закроют крупный роддом
Стационар могут закрыть уже 1 декабря
В Екатеринбурге закроют на ремонт акушерский стационар на улице Дагестанская, 3 в связи с аварийным состоянием здания. Закрытие планируют уже 1 декабря. На время работ пациенток перераспределят по другим учреждениям, объяснили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.
«На время ремонта в подразделении городского перинатального центра потоки пациенток будут перераспределены», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что ни одна из пациенток не останется без медицинской помощи.
Одна из сотрудниц объяснила, что врачей с медсестрами переведут в стационар на улице Комвузовская, 3. Что касается кладовщиков, уборщиц и санитарок, то им будет предложена работа.
