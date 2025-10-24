Объявился первый желающий купить ФК «Урал»

Часть акций ФК могут оценить дороже 50 миллионов рублей Фото: Всеволод Фарготов © URA.RU

Президент медийного футбольного клуба «СиндЕкат» Андрей Семенов намерен участвовать в аукционе на покупку 50% акций «Урала». Он заявил, что знает о причинах продажи части команды.

«Нам интересно поучаствовать в аукционе. Мы очень серьезно задумались над этим. „СиндЕкат“, как часть футбольного сообщества, понимает, в чем причины и что нужно сделать, чтобы футбол на Урале развивался», — передает слова Семенова telegram-канал его клуба.

В правительстве Свердловской области 24 октября заявили о продаже половины акций «Урала». Решение объяснили тем, что деньги частного инвестора укрепят материально-техническую базу ФК. Президент клуба Григорий Иванов уверен, что акции купит один из нынешних партнеров команды.

Перед продажей одобрить сделку предстоит депутатам заксобрания, так как актив оценивается в более чем 50 млн рублей. При этом, по данным сервиса Rusprofile, уставной капитал клуба составляет 24,1 млн рублей.