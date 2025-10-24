Аэропорт Екатеринбурга переходит на зимнее расписание полетов
Из Кольцово откроют 87 направлений
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Екатеринбургский аэропорт Кольцово 26 октября переходит на осенне-зимнее расписание, которое продлится до 29 марта 2026 года. В этот период 32 авиакомпании будут летать по 87 направлениям, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Путешественникам, в частности, будет доступно 55 внутрироссийских направлений», — пояснили там. Новыми, по сравнению с прошлым зимним сезоном, станут маршруты в Абакан, Мурманск, Краснодар. Более активно будут летать в Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Томск, Казань, Нарьян-Мар и Нижневартовск.
За границу получится вылететь по 32 направлениям. Среди новых предложений сезона — рейсы в Рас-эль-Хайму, Нячанг, Фукуок. По прогнозам аэропорта, в этом сезоне чаще всего свердловчане будут летать в Анталью, Тбилиси, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Баку и Самарканд.
С наступлением зимы авиакомпании планируют пользоваться более вместительными судами — в расписании заявлены рейсы на широкофюзеляжных Airbus А-330-200/300 и Boeing 777-200/300. Они могут перевозить до 550 пассажиров.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!