Свердловский суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году
Игорь Рухлов вину отрицает
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Свердловский областной суд оставил под стражей Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.
«Адвокат Рухлова подал на постановление апелляционную жалобу, в которой просил для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — сообщили в суде.
Как писало URA.RU, убийство было совершено 26 лет назад, 7 августа 1999 года. Девочка вышла из дома и больше не вернулась. Тогда силовики возбудили дело и искали преступника и тело девочки. Однако поисковая операция закончилась безрезультатно.
Спустя годы силовики возобновили расследование. Сыщики задержали Рухлова, которому предъявили обвинение в убийстве.
Следствие считает, что он мог убить школьницу, чтобы избавиться от свидетеля. Якобы школьница увидела, как его друзья совершили другое преступление. По данным URA.RU, он вину отрицает. Все материалы по громкому делу — в сюжете URA.RU.
