Свердловский суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году

Свердловский областной суд оставил под стражей Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девочки в 1999 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Адвокат Рухлова подал на постановление апелляционную жалобу, в которой просил для своего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Облсуд, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — сообщили в суде.

Как писало URA.RU, убийство было совершено 26 лет назад, 7 августа 1999 года. Девочка вышла из дома и больше не вернулась. Тогда силовики возбудили дело и искали преступника и тело девочки. Однако поисковая операция закончилась безрезультатно.

Спустя годы силовики возобновили расследование. Сыщики задержали Рухлова, которому предъявили обвинение в убийстве.