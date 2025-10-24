Логотип РИА URA.RU
Свердловские власти объяснили продажу ФК «Урал»

Свердловское правительство продает ФК «Урал» для развития команды
24 октября 2025 в 17:04
Президент клуба поддержал решение властей

Правительство Свердловской области продает 50% акций футбольного клуба «Урал» для развития и повышения конкурентоспособности команды. Деньги частного инвестора укрепят материально-техническую базу ФК, объяснили в департаменте информполитики региона.

«Привлечение частного инвестора будет способствовать развитию футбольного клуба „Урал“, обеспечив дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды», — пояснили в ДИПе. До конца текущего года власти подготовят всю необходимую документацию к продаже.

Отмечается, что перед продажей одобрить сделку предстоит депутатам заксобрания, так как актив оценивается в более чем 50 миллионов рублей. При этом, по данным сервиса Rusprofile, уставной капитал клуба составляет 24,1 миллиона рублей.

Решение о продаже частнику половины акций «Урала» принял губернатор Денис Паслер. Президент клуба Григорий Иванов в беседе с URA.RU выразил уверенность, что акции купит один из нынешних партнеров ФК.

«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.

Комментарии (1)
  • Лего
    24 октября 2025 20:39
    Конечно, инвестор может намного круче прокачать команду, может выигрывать начнут
