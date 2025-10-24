Свердловские власти объяснили продажу ФК «Урал»
Президент клуба поддержал решение властей
Правительство Свердловской области продает 50% акций футбольного клуба «Урал» для развития и повышения конкурентоспособности команды. Деньги частного инвестора укрепят материально-техническую базу ФК, объяснили в департаменте информполитики региона.
«Привлечение частного инвестора будет способствовать развитию футбольного клуба „Урал“, обеспечив дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды», — пояснили в ДИПе. До конца текущего года власти подготовят всю необходимую документацию к продаже.
Отмечается, что перед продажей одобрить сделку предстоит депутатам заксобрания, так как актив оценивается в более чем 50 миллионов рублей. При этом, по данным сервиса Rusprofile, уставной капитал клуба составляет 24,1 миллиона рублей.
Решение о продаже частнику половины акций «Урала» принял губернатор Денис Паслер. Президент клуба Григорий Иванов в беседе с URA.RU выразил уверенность, что акции купит один из нынешних партнеров ФК.
«Урал» вылетел из РПЛ по итогам сезона 2023-2024. Команда, игравшая в высшем дивизионе с 2013-го, уступила в стыковых матчах тольяттинскому «Акрону». Власти и крупный бизнес, несмотря на провал, сохранили финансирование клуба на прежнем уровне.
