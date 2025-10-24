На Урале построят ангар для российских самолетов МС-21 за 10 млрд рублей
На Урале появится авиационный комплекс для отечественных самолетов
На уральской земле построят новый ангарный комплекс, где будут обслуживать отечественные пассажирские самолеты МС-21. Он обойдется в 10 миллиардов рублей, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Будем создавать с „Уральскими авиалиниями“ в ближайшее время. Планы по реализации масштабного проекта, в котором нуждается вся российская авиаотрасль, обсудили с генеральным директором авиакомпании Кириллом Сергеевичем Скуратовым», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Площадь нового комплекса составит порядка 15 тысяч квадратных метров, из них восемь тысяч займет основной ангар, а шесть — склады для хранения оборудования и запчастей и оборудования. В проект будет вложено более 10 млрд рублей. В будущем на Урале намерены также разместить тренажер для пилотов МС-21. Там будут готовить летчиков для всех авиакомпаний страны.
Разговоры о строительстве авиационного комплекса велись еще в 2023 году. Планировалось, что его возведение займет 2.5 года.
