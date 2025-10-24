Сотрудникам свердловского избиркома повысили зарплаты

Более 100 сотрудников избиркома будут получать больше Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудникам избирательной комиссии Свердловской области подняли денежное содержание. Такое решение принял губернатор Денис Паслер, утвердив поправки в указе «О финансировании расходов на обеспечение деятельности избирательной комиссии».

Согласно документу, фонд окладов председателя комиссии, заместителя и секретаря увеличивается с 222,3 тысячи до 232,3 тысячи рублей в месяц. Расходы на оплату труда 107 сотрудников вырастут с 2,013 миллиона до 2,103 миллиона рублей. Зарплата каждого составит 65,6 тысячи рублей.