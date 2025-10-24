В торговых центрах снизили цены на одежду, обувь, декор и косметику Фото: Илья Московец © URA.RU

В торговых центрах Екатеринбурга начались межсезонные распродажи, дисконт на товары в некоторых случаях достигает 70%, причем цены снизили не только на одежду и обувь, но и на декор, косметику. Корреспондент URA.RU прошелся среди магазинов и узнал, где самые высокие скидки.

В ТЦ «Пассаж» скидки до 50% установили в интерьерном магазине Kuchenland Home, там же можно недорого купить новогодний декор. В магазине Yollo замечены финальные скидки на одежду — до 70%, а в «Син» на весь ассортимент действует предложение 3=2. Косметический гигант «Золотое Яблоко» тоже устроил скидки, а на некоторые товары установил «шоковые цены», например, уходовую маску для лица продают за 99 рублей. Магазин Kari распродает товары со скидками в 70%, они действуют на зимнюю и осеннюю обувь.

Торговый центр «Успенский» также предлагает широкий спектр скидок: от -50% на вторую толстовку в магазине Modis до акции 1+1=3 в Oodji. В книжном магазине «Читай-город» на некоторые издательства установили скидки -50% при покупке второй книги. В торговом центре «Европа» цены снизили на некоторых ювелирных островках.

Продолжение после рекламы