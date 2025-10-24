«Рожаем не для пособий!»: многодетный отец из Тюмени рассказал, как решить демографический кризис

Многодетный отец из Тюмени рассказал, поему в России перестали рожать Фото: Илья Московец © URA.RU

Андрей Якунин — человек, который знает о социальной жизни не понаслышке. Руководитель центра помощи бездомным «Милосердие» в Тюмени, отец восьмерых детей видит проблемы общества с разных сторон. Его взгляд на демографический кризис — это не теория из кабинета, а выстраданная правда, замешанная на личном опыте.

В беседе с URA.RU Якунин поделился своими взглядами на преодоление трудностей, значимости рождения детей и преимущества многодетности, не избегая острых углов. Он также высказал мнение о том, способствует ли существующая система поддержки семей рождению детей и почему демографические инициативы в России не работают в полную силу.

Сегодня государство уделяет большое внимание мерам, направленным на повышение рождаемости. Считаете ли вы такой курс верным и обоснованным?

Якунины воспитывают восьмерых детей Фото: Андрей Якунин

Это не просто правильный, это жизненно необходимый для России путь! К сожалению, современный мир диктует свои правила, и многие пары откладывают рождение детей ради карьеры, личных удовольствий. Но что они теряют?!

Они забывают о будущем, о старости, о том, что одиночество — страшная вещь. Дети — это не только хлопоты и бессонные ночи, это безграничная, ни с чем не сравнимая радость. Это источник энергии, вдохновения, любви! И чем больше детей, тем больше счастья.

Никакие миллионы, никакие путешествия не заменят того трепета, который испытываешь, глядя, как растет твой ребенок. Это ни с чем не сравнить! Да, дети и тем более многодетность — это непросто. Море переживаний, трудностей, бессонных ночей…

Но это и невероятная палитра эмоций, которая делает жизнь по-настоящему яркой и насыщенной. Это то, что наполняет ее смыслом, а не обесцвечивает, как может показаться тем, кто смотрит на это со стороны.

Но почему, несмотря на многие меры поддержки, рождаемость остается низкой?

Многие семьи не могут получить помощь из-за небольшого превышения доходов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

«Главная беда нашей системы помощи в том, что она растит иждивенцев! Вместо того, чтобы дать пинок под зад, подтолкнуть к развитию, к самостоятельности — мы подсовываем „костыли“, которые только мешают идти вперед.

И знаете, что самое страшное? Эта пресловутая планка доходов! Чуть переступил прожиточный минимум — и все, ты больше не нуждаешься в помощи. Понимаете, что получается?

Привязав поддержку семей и многодетных к уровню дохода, нас выставляют попрошайками! Люди видят нас «нищими», а не теми, с которых надо брать пример! И пока так будет продолжаться, так и будем казаться всем- нищими, жалкими и беспомощными.

А вы получаете какую-либо поддержку?

Андрей Якунин пытался оформить льготную путевку для сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Я, отец восьмерых детей, не получаю ни копейки! Пытался однажды получить льготную путевку для сына. Прихожу в МФЦ, а мне в лицо, при ребенке, выдают: «А статус малоимущих получили?» Понимаете? Я своего сына воспитываю так, чтобы он был полноценным членом общества, чтобы служил Родине!

А ему открыто говорят: чтобы получить хоть что-то, надо быть малоимущими! Какое послание это несет ребенку? Мы так растим поколение, которое ничего не хочет делать, потому что их учат: главное — не стараться, а просить!»

Это подрывает все основы общества. Без инициативы, без стремления к развитию, без желания трудиться, мы обречены на стагнацию и деградацию. А наша система поддержки, к сожалению, подталкивает людей именно к этому.

Отчеты не всегда сопровождаются реальной заботой об эффективности мер поддержки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Почему система не работает в полную мощь?

Знаете, в чем трагедия? В том, что для многих, кто ее разрабатывает — это просто работа. Цифры, отчеты, планы... Они пишут законы, которые должны нам помочь, но к сожалению, нередко происходит так, что хорошие начинания не получают должного развития на практике. Умение представить результаты в отчетах не всегда сопровождается реальной заботой об эффективности этих мер для конкретных людей.

Выходит, семьям оказывают медвежью услугу?

«Именно! Помогать нужно тем, кто старается, кто работает над собой, кто приносит пользу обществу. А что происходит у нас? Помогают тем, кто ничего не делает, а тех, кто пытается пробиться, оставляет без поддержки.

Мы, многие многодетные родители, ведь не ради пособий детей рожаем. Мы делаем это, потому что верим в будущее, потому что готовы жертвовать собой ради кого-то. Но в современном обществе, где у всех установка «бери от жизни все», это становится все сложнее и сложнее.

Гитлер сейчас бы аплодировал нашей демографической ситуации. Ведь те установки, которые он распространял на захваченных территориях, направленные на снижение рождаемости нашли отклик в современном обществе.

Что вы имеете ввиду, какие установки?

Он хотел внушить женщинам, что дети — это тяжело, дорого, невыгодно…Сейчас люди не хотят жертвовать собой, хотят получать больше удовольствий — простых, земных и физических.

Для многих деньги и возможность съездить на отдых – это мерило успеха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

А рождение и воспитание детей — это огромный труд и самопожертвование. Сейчас психология сформировалась такая: «Бери от жизни все с наименьшими вложениями». И это очень печально. Для многих материальные блага, возможность несколько раз в год съездить отдохнуть — это мерило успеха и счастья. А многодетные семьи в нынешних реалиях даже мечтать об отдыхе не могут!

Это вы по собственному опыту говорите?

Владимир Путин наградил супругов Якуниных орденом «Родительской славы» Фото: Андрей Якунин

Да, моя семья выбралась всем составом… один раз в жизни! И знаете, как это случилось? Нас президент Владимир Путин пригласил в гости. После того, как мне и моей супруге орден «Родительской славы» вручили, он пригласил многодетные семьи в Москву.

Все организовали, оплатили дорогу... Но это же исключение из правил! А в обычной жизни что? Нереально многодетной семье позволить себе отдых, например, на юге.

И потом на нас смотрят люди и думают: «Зачем мне это надо? Я хочу жить для себя, хочу удовольствий, хочу отдыхать!» Это главная причина, почему люди не рожают — они боятся потерять эту возможность «жить для себя».

Что же делать, чтобы изменить ситуацию?

По мнению Якунина, нужно пересмотреть систему господдержки семей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Нужно пересмотреть всю систему господдержки. Она должна стимулировать, а не подавлять. Нужно поддерживать тех, кто проявляет инициативу, кто хорошо зарабатывает, кто вкладывает силы в воспитание детей. И, конечно, нужно вернуть доверие людей к власти.

Только тогда мы сможем переломить негативные тенденции и построить сильное и процветающее общество. Кроме того, нужно активно переселять семьи в села.

Но ведь есть меры поддержки по такой программе переселения.

Всего 20% населения страны живут в деревнях и селах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вы знаете, сколько людей жило в деревнях до революции? Почти 80%! А сейчас? Все перевернулось с ног на голову: 80% живут в больших городах, в этих демографических могилах!

В городе многодетной семье выжить — это подвиг. На селе — есть перспективы, есть надежда. Но пока мы грезим об урбанизации, о мегаполисах, многодетность останется уделом «городских сумасшедших», на которых смотрят как на идиотов.

И это — одна из ключевых причин нашего демографического кризиса! Несмотря на то, что система переселения есть и людей привлекают в села, она опять таки — не работает в полную силу.

Вот моя сноха закончила медицинский университет, поехала по целевому набору в Исетск, вместе с сыном, студентом-медиком. Им обещали миллион подъемных. И что? Угадайте — не дали! Условия программы изменились. В прошлом году давали, а в этом — извините. Как вы думаете, они останутся в деревне после такого?

Но что нужно менять, чтобы переломить ситуацию?

Якунин: мы должны вспомнить, кто мы, откуда родом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прежде всего, — мировоззрение! Мы должны вспомнить, кто мы, откуда родом, о чем мечтали наши предки! Русские всегда рожали больше!?