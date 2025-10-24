Неопытным грибникам лучше рядовку не собирать (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Свердловской области не хотят закрывать грибной сезон. Они начали собирать в лесу фиолетовую рядовку и делятся фотографиями урожая в соцсетях. Этого гриба существует множество видов, некоторые являются ядовитыми.

«Это рядовка фиолетовая? Вот думаю, попробовать или выкинуть? Чисто психологически боюсь есть, как посмотрю на них», — обратилась к товарищам участница группы «Грибы Свердловской области и Екатеринбурга» под ником Светлана Светлая. Большинство подтвердили, что это рядовка, и уверили, что она очень вкусная. «Готовила ее не раз. Очень вкусная икра из нее. Да и просто пожарить с луком тоже ничего. Сначала боялась, а потом оценила и вошла во вкус», — сказала одна из свердловчанок.

Однако часть пользователей предостерегла женщину. «Рядовок около трех тысяч, а ядовитых всего несколько. Жена у меня не решилась, а я съел с удовольствием», — признался один уралец. «Но рядовку можно с говорушкой перепутать, а говорушек ядовитых много, восковатая, например, точно ядовитая», — предупредил второй.

Судя по открытым источникам, рядовка растет в лесах вплоть до декабря, ей не мешает даже снег. В Свердловской области чаще всего ее встречают в октябре. Она считается условно-съедобным грибом. Среди рядовок много видов, которые употребляют в пищу, но есть и несъедобные и даже ядовитые. Поскольку в рядовках можно легко запутаться, их не рекомендуют собирать неопытным грибникам.