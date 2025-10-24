Екатеринбуржцы активно планируют ноябрьские поездки по России

Четверть уезжающих на ноябрьские каникулы будут путешествовать в одиночку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга начали активно планировать ноябрьские каникулы — чаще всего путешествовать отправляются пары без детей. На них приходится половина всех бронирований, а общий спрос на размещение вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«В преддверии ноябрьских праздников жители Екатеринбурга стали активнее планировать туристические поездки. Спрос на размещение вырос на 10% относительно прошлого года. По данным Островка, чаще всего туристы из Екатеринбурга путешествуют парами — на двух взрослых без детей приходится 50% всех бронирований, каждое четвертое бронирование — для одного путешественника», — сообщили аналитики. Семьи с детьми составляют 18% от общего числа бронирований, оставшиеся 7% — бронирования для групп взрослых от трех человек.

При этом наибольшей популярностью при выборе жилья пользуются апартаменты — они занимают 37% от общего числа заказов. Среди других востребованных видов проживания — отели без звезд (16%), гостиницы категории три звезды (12%) и одна-две звезды (10%). Гостевые дома выбрали 6% туристов, хостелы — 3%, пятиизвездочные отели — 2%.

Среди российских городов-лидеров по бронированиям выделяются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Псков, Кисловодск и Тула. Популярность поездок за границу также выросла: бронирования увеличились на 28%. Наиболее востребованные международные направления — Белоруссия, Турция, Узбекистан, Таиланд, Япония, Китай, ОАЭ, Армения, Италия и Грузия.