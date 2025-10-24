Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Туризм

Екатеринбуржцы активно планируют ноябрьские поездки по России

Количество бронирований екатеринбуржцами на ноябрьские праздники выросло на 10%
25 октября 2025 в 02:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Четверть уезжающих на ноябрьские каникулы будут путешествовать в одиночку

Четверть уезжающих на ноябрьские каникулы будут путешествовать в одиночку

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга начали активно планировать ноябрьские каникулы — чаще всего путешествовать отправляются пары без детей. На них приходится половина всех бронирований, а общий спрос на размещение вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». 

«В преддверии ноябрьских праздников жители Екатеринбурга стали активнее планировать туристические поездки. Спрос на размещение вырос на 10% относительно прошлого года. По данным Островка, чаще всего туристы из Екатеринбурга путешествуют парами — на двух взрослых без детей приходится 50% всех бронирований, каждое четвертое бронирование — для одного путешественника», — сообщили аналитики. Семьи с детьми составляют 18% от общего числа бронирований, оставшиеся 7% — бронирования для групп взрослых от трех человек.

При этом наибольшей популярностью при выборе жилья пользуются апартаменты — они занимают 37% от общего числа заказов. Среди других востребованных видов проживания — отели без звезд (16%), гостиницы категории три звезды (12%) и одна-две звезды (10%). Гостевые дома выбрали 6% туристов, хостелы — 3%, пятиизвездочные отели — 2%.

Продолжение после рекламы

Среди российских городов-лидеров по бронированиям выделяются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Псков, Кисловодск и Тула. Популярность поездок за границу также выросла: бронирования увеличились на 28%. Наиболее востребованные международные направления — Белоруссия, Турция, Узбекистан, Таиланд, Япония, Китай, ОАЭ, Армения, Италия и Грузия.

Рост спроса обусловлен не только приближением праздников, но и удобной структурой выходных на этот раз. «Туристы начали планировать отдых на ноябрьские праздники заранее — уже с середины сентября число бронирований стало активно расти. Многих к поездке подтолкнула удобная конфигурация выходных — россиян ждут три дня отдыха подряд, включая понедельник и вторник. Это идеальные условия для короткой поездки по своему или соседнему региону», — пояснила Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал