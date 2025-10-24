Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Свердловской области водитель сбил рыбака. Фото

24 октября 2025 в 22:59
Машина вылетела в водоем и задела рыбака на берегу

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Артемовском районе Свердловской области водитель Mitsubishi Lancer наехал на 74-летнего рыбака, который рыбачил на берегу водоема рядом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.

«57-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны поселка Буланаш, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в водоем. В результате съезда транспортным средством был задет 74-летний мужчина, который находился на берегу и рыбачил», — написало в своем telegram-канале ведомство.

ДТП произошло на 128-м километре автодороги «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» утром 24 октября. Пострадавший рыбак сначала отказался от госпитализации, а затем самостоятельно обратился в больницу спустя некоторое время. После медицинского осмотра мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Артемовской центральной районной больницы. Водитель автомобиля, 57-летний житель поселка Буланаш, от госпитализации отказался. Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными на загородных дорогах, включая участки, проходящие вблизи водоемов и мест массового пребывания людей.

Фото: «Госавтоинспекция Свердловской области» в Telegram

