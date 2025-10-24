Как снижение ключевой ставки отразится на свердловчанах: комментарий ЦБ

Снижение инфляции стало возможно благодаря позитивным тенденциям на финансовом рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5% годовых, она все равно остается относительно высокой, а благодаря этому инфляция замедляется. Так, в Свердловской области годовая инфляция снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре. Центробанк намерен длительное время сохранять высокие процентные ставки для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%, рассказала URA.RU глава Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова.

«Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. Ключевая ставка остается еще относительно высокой, ведь именно благодаря жесткой денежно-кредитной политике инфляция в стране замедляется. В Свердловской области годовая инфляция снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре... Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике длительное время. Это необходимо для возвращения инфляции к цели в 4%», — сообщила Мясникова. Несмотря на общий тренд к снижению, в сентябре в регионе зафиксирован рост средних потребительских цен на 0,4%.

Снижение показателя стало возможным благодаря позитивным тенденциям на финансовом рынке и уменьшению инфляционного давления в регионах, добавила Мясникова. Также отмечается, что цены на некоторые потребительские товары, напротив, снижались. В сентябре подешевели не только сезонные овощи и фрукты, но и отдельные виды продуктовой корзины, а также бытовая техника: масло, сыр, телевизоры и ноутбуки.

Отмечается умеренный рост деловой активности и по-прежнему низкий уровень безработицы в регионе. Спрос предприятий на новых работников снизился, однако отдельные отрасли продолжают испытывать нехватку узких специалистов, что приводит к росту заработных плат. Повышение доходов поддерживает внутренний потребительский рынок.