Как снижение ключевой ставки отразится на свердловчанах: комментарий ЦБ
Снижение инфляции стало возможно благодаря позитивным тенденциям на финансовом рынке
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5% годовых, она все равно остается относительно высокой, а благодаря этому инфляция замедляется. Так, в Свердловской области годовая инфляция снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре. Центробанк намерен длительное время сохранять высокие процентные ставки для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%, рассказала URA.RU глава Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова.
«Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. Ключевая ставка остается еще относительно высокой, ведь именно благодаря жесткой денежно-кредитной политике инфляция в стране замедляется. В Свердловской области годовая инфляция снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре... Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике длительное время. Это необходимо для возвращения инфляции к цели в 4%», — сообщила Мясникова. Несмотря на общий тренд к снижению, в сентябре в регионе зафиксирован рост средних потребительских цен на 0,4%.
Снижение показателя стало возможным благодаря позитивным тенденциям на финансовом рынке и уменьшению инфляционного давления в регионах, добавила Мясникова. Также отмечается, что цены на некоторые потребительские товары, напротив, снижались. В сентябре подешевели не только сезонные овощи и фрукты, но и отдельные виды продуктовой корзины, а также бытовая техника: масло, сыр, телевизоры и ноутбуки.
Отмечается умеренный рост деловой активности и по-прежнему низкий уровень безработицы в регионе. Спрос предприятий на новых работников снизился, однако отдельные отрасли продолжают испытывать нехватку узких специалистов, что приводит к росту заработных плат. Повышение доходов поддерживает внутренний потребительский рынок.
Одновременно в Свердловской области остаются высокими ставки по банковским вкладам. Объем средств на счетах физических лиц в августе вырос на 5 млрд рублей, а общий объем вкладов жителей региона достигает 1,5 трлн рублей — это на 37% больше суммы выданных кредитов.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!