«Урал» выиграл в Туле и вышел на второе место в Первой лиге

ФК «Урал» одержал победу над «Арсеналом» в матче Первой лиги Pari со счетом 2:1
24 октября 2025 в 23:55
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» одержал победу в гостях над тульским «Арсеналом» в матче 16-ого тура Первой лиги Pari. Игра прошла вечером 24 октября на стадионе в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал».

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов на 15-й минуте. На 39-й минуте Матвей Бардачев удвоил преимущество уральского клуба. В начале второго тайма на 56-ой минуте полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов сократил разрыв в счете, реализовав пенальти.

Это вторая победа подряд команды в Первой лиги. После этого матча екатеринбуржцы забрали 30 очков и занимают вторую строчку турнирной таблицы. «Арсенал» занимает 12-е место с 17 очками.

