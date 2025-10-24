«Урал» выиграл в Туле и вышел на второе место в Первой лиге
«Урал» выиграл матч со счетом 2:1
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Футбольный клуб «Урал» одержал победу в гостях над тульским «Арсеналом» в матче 16-ого тура Первой лиги Pari. Игра прошла вечером 24 октября на стадионе в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал».
Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов на 15-й минуте. На 39-й минуте Матвей Бардачев удвоил преимущество уральского клуба. В начале второго тайма на 56-ой минуте полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов сократил разрыв в счете, реализовав пенальти.
Это вторая победа подряд команды в Первой лиги. После этого матча екатеринбуржцы забрали 30 очков и занимают вторую строчку турнирной таблицы. «Арсенал» занимает 12-е место с 17 очками.
