«Урал» выиграл в Туле и вышел на второе место в Первой лиге

«Урал» выиграл матч со счетом 2:1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» одержал победу в гостях над тульским «Арсеналом» в матче 16-ого тура Первой лиги Pari. Игра прошла вечером 24 октября на стадионе в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал».

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Урала» Юрий Железнов на 15-й минуте. На 39-й минуте Матвей Бардачев удвоил преимущество уральского клуба. В начале второго тайма на 56-ой минуте полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов сократил разрыв в счете, реализовав пенальти.