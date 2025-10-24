11 путешествий до Луны и обратно: пермякам объяснили, сколько проезжают почтовые водители

В работе используют более 200 машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители почты в Пермском крае ежегодно преодолевают более 9 млн километров, обеспечивая доставку писем и посылок в самые отдаленные уголки региона. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Почты России по Пермскому краю в канун празднования Дня автомобилиста.

«В Прикамье ежегодно водители почтовых машин проезжают более 9 млн км — это как 11 раз до Луны и обратно. Для выполнения маршрутов по доставке почтовых отправлений в регионе привлекается 178 водителей, включая 16 курьеров. В работе используется 214 автомобилей различной грузоподъемности. Общая протяженность всех почтовых маршрутов превышает 65 тысяч километров», — пояснили собеседники агентства.

В честь профессионального праздника руководством регионального подразделения были награждены 15 лучших водителей. Среди отмеченных сотрудников — специалисты разных возрастов. На данный момент самому младшему почтовому водителю 21 год, самому опытному — 68 лет.

Продолжение после рекламы