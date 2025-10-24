В ЯНАО расследуют гибель мужчины, провалившегося под лед на снегоходе

Устанавливаются обстоятельства трагедии на реке в ЯНАО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском районе (ЯНАО) следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на реке Среднее Мессо. Как сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО, трагедия произошла 21 октября 2025 года, когда двое жителей региона выехали на снегоходе «Буран» по руслу реки в тундровой зоне, примерно в 40 км от поселка Тазовский. Во время поездки техника оказалась в промоине — выбраться удалось только одному мужчине, второй погиб.

По данным следствия, спасшийся мужчина самостоятельно выбрался из воды и добрался до ближайшего населенного пункта, где обратился за помощью. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия: опрашиваются очевидцы и выполняются необходимые процессуальные действия для выяснения всех деталей произошедшего. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы.