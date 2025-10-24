Логотип РИА URA.RU
Пермская телебашня поздравит волонтеров праздничной иллюминацией

На пермской телебашне включат праздничную подсветку 28 октября
24 октября 2025 в 23:12
Телебашню украсят синими тонами

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Главная телебашня Перми будет подсвечена синим цветом 28 октября. Это сделают в честь 10-летия со дня образования всероссийского движения «Волонтеры Победы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пермского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Филиал РТРС <...> 28 октября присоединится к поздравлениям с 10-летием Всероссийского общественного движения „Волонтеры Победы“. С 19:00 до полуночи будет включена синяя архитектурно-художественная подсветка главной пермской телебашни», — пояснили собеседники агентства.

Волонтерское движение возникло в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. За 10 лет организация объединила 1,2 млн человек из 89 регионов РФ и 60 стран мира. Добровольцы реализуют патриотические проекты, помогают хранить памятные места, восстанавливают военные и семейные хроники. В юбилейный вечер аналогичные световые акции пройдут во многих городах России, подчеркивают организаторы.

URA.RU уже писало, что ранее пермскую телебашню украшали подсветкой в честь Дня учителя. До этого иллюминацию зажигали на День знаний.

