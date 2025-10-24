Пермское УФАС при проверке госзакупок выявило сотни нарушений

Общая сумма наложенных штрафов превысила 300 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С января по сентябрь управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю выявило 211 нарушений законодательства при проведении государственных закупок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В этом году возбуждено 221 административное дело (о нарушении госзакупок — прим. URA.RU). Вынесено постановлений о наложении штрафа на общую сумму 318 тысяч рублей. В бюджет поступило порядка 230 тысяч рублей», — указано на сайте антимонопольщиков.

Основной причиной выявленных нарушений стали жалобы участников торгов. Из них 344 — на действия заказчиков при организации закупок, 91 была признана обоснованной.

В управлении уточняют, что в 137 случаях были установлены нарушения закона о контрактной системе. В результате выдано 128 предписаний об устранении нарушений. Также специалисты провели 174 внеплановых проверки и изучили документацию 304 тендеров. В рамках собственных контрольных мероприятий управлением было дополнительно выявлено еще 74 нарушения.