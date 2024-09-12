Певец Сергей Лазарев даст дополнительный концерт для тюменцев

Сергей Лазарев даст в Тюмени два концерта, вместо запланированного одного из-за высокого спроса на билеты. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к тюменской культуре. Артист выступит перед тюменцами вновь с концертным шоу «Я не боюсь!» 5 и 6 ноября.
«Концерт Лазарева был запланирован на 5 ноября, но билеты практически все были распроданы за два месяца до концерта. Поэтому певец даст еще один концерт 6 числа», — сообщает собеседник URA.RU.
Ранее URA.RU писало о том, что концертная программа «Я не боюсь!»» состоялась еще осенью 2022 года. С того момента Лазарев показал это шоу уже более 130 раз.
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