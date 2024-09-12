12 сентября 2024

Певец Сергей Лазарев даст дополнительный концерт для тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Лазарев выступит в Тюмени два раза
Лазарев выступит в Тюмени два раза Фото:

Сергей Лазарев даст в Тюмени два концерта, вместо запланированного одного из-за высокого спроса на билеты. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к тюменской культуре. Артист выступит перед тюменцами вновь с концертным шоу «Я не боюсь!» 5 и 6 ноября.

«Концерт Лазарева был запланирован на 5 ноября, но билеты практически все были распроданы за два месяца до концерта. Поэтому певец даст еще один концерт 6 числа», — сообщает собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что концертная программа «Я не боюсь!»» состоялась еще осенью 2022 года. С того момента Лазарев показал это шоу уже более 130 раз.

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Сергей Лазарев даст в Тюмени два концерта, вместо запланированного одного из-за высокого спроса на билеты. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к тюменской культуре. Артист выступит перед тюменцами вновь с концертным шоу «Я не боюсь!» 5 и 6 ноября. «Концерт Лазарева был запланирован на 5 ноября, но билеты практически все были распроданы за два месяца до концерта. Поэтому певец даст еще один концерт 6 числа», — сообщает собеседник URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что концертная программа «Я не боюсь!»» состоялась еще осенью 2022 года. С того момента Лазарев показал это шоу уже более 130 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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