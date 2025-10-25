Мужчина ушел в лес с собакой 23 октября Фото: Роман Наумов © URA.RU

Под Первоуральском (Свердловская область) второй день ищут пропавшего 63-летнего Алексея Григорьева. Мужчина со своими собаками ушел в лес и не вернулся. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Пропал Григорьев Алексей Михайлович, 63 года (1961 года рождения) поселок Кузино м.о. Первоуральск Свердловская область. 23 октября 2025 года ушел в лес с собаками породы гончая, рыжей и бело-коричневой расцветки, и не вернулся», — рассказали волонтеры.

Мужчина был одет в бежевую камуфляжную куртку, зеленые камуфляжные штаны, серые ботинки и черную шапку. Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, имеет худощавое телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Мужчина нуждается в медицинской помощи.