В Свердловской области продают старообрядческую книгу за 20 миллионов рублей. Фото

25 октября 2025 в 04:36
Книга насчитывает более 400 листов и выполнена несколькими писцами вручную

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) продают созданный вручную старообрядческий книгу «Триодь Цветная» за 20 миллионов рублей. Продавец в объявлении отмечает, что книга сопровождается экспертным исследованием, выполненным на двух языках.

«Книга рукописная старообрядческая, с полным отчетом о результатах искусствоведческого исследования на русском и английском языках», — говорится в объявлении на сайте Avito. Реликвия представляет собой конволют — сборный том, составленный из нескольких рукописей.

Судя по исследованию, книга была создана в 19 веке и хорошо сохранилась. У нее читаемый текст и украшенные инициалы, сделана из плотной бумаги и имеет оригинальный переплет, сделанный из деревянных крышек, обтянутых темной кожей. Книга насчитывает более 400 листов и выполнена несколькими писцами вручную.

«Триодь Цветная» — одно из основных богослужебных изданий, используемых в православной и старообрядческой традиции в период от Пасхи до Пятидесятницы. Подобные экземпляры встречаются крайне редко и ценятся среди коллекционеров старообрядческих памятников письменности. 

Фото: Avito

