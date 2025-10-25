Уходящий циклон оставит свердловчанам дожди и снег

В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области 25 октября из-за перемещения циклона Henning, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В субботу циклон (бывший Henning) сместится на северо-восток, направляясь в сторону Карского моря. В наследство от циклона Свердловской области достанется холодная воздушная масса <...>, которые обеспечивает усиливающийся над Южным Уралом антициклон. В течение суток в регионе ожидается преимущественно облачная погода, вероятность небольших осадков сохранится (на севере в виде мокрого снега, на юге — дождя)», — дал прогноз Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В регионе температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов. Днем ожидается температура от +3 до +8.

Продолжение после рекламы