Развод после 12 лет брака: история любви Джигана и Оксаны Самойловой

Среди поклонников модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) распространились слухи о возможном кризисе в их отношениях. Согласно информации telegram-канала Mash, супруги находятся в процессе развода. Самойлова подала заявление в суд 6 октября, и теперь паре предстоит пройти предварительное заседание, а также воспользоваться предоставленным месяцем для попытки примирения.
Оксана Самойлова и Джиган вместе с 2010 года, а официально оформили брак в 2012 году. Как развивалась история любви звездной пары — в материале URA.RU.
Как начиналась история любви Самойловой и Джигана
Биография Оксаны Самойловой остается малоизученной, а ее публичные заявления относительно отношений с Джиганом часто противоречат друг другу. В одном из интервью она утверждала, что их роман начался в декабре 2009 года практически сразу после знакомства в ночном клубе. Однако в другом разговоре с журналистами Самойлова акцентировала внимание на том, что сначала испытывала антипатию к артисту, и Джигану пришлось приложить значительные усилия, чтобы завоевать ее симпатию. Сам рэпер вспоминал, что уже на следующий день после знакомства пригласил Оксану провести время на курорте, и она согласилась.
«Я не сразу понял, что она – та самая, а через две недели. Я ее снял в своем клипе «Холодное сердце» – это был декабрь. А 2 января мы улетели на Сейшеллы, и там родилась наша любовь», – рассказывал исполнитель в «PRO-Новости» на телеканале Муз-ТВ.
В декабре 2012 года Оксана Самойлова и Джиган официально зарегистрировали брак. На скромное торжество были приглашены только самые близкие. До этого в течение трех лет они жили вместе в съемной однокомнатной квартире, и в этот период, в 2011 году, у пары родилась старшая дочь Ариэла. В то время артист только начинал свою карьеру на российской музыкальной сцене. Блогерша неоднократно отмечала, что их семья сталкивалась с многочисленными трудностями, однако она была готова преодолевать их вместе с супругом.
Оксана Самойлова проявила себя как заботливая жена и внимательная мать, неизменно поддерживая мужа и детей, а также одобряя все творческие начинания Джигана. Благодаря стремительно растущей популярности рэпера семья вскоре смогла позволить себе переезд в элитные апартаменты в центре Москвы. Позже у пары появился второй ребенок — в 2014 году родилась дочь Лея.
Со временем Оксана и Джиган стали одной из самых гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Их поклонники часто сравнивали супругов с актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, отмечая их крепкие отношения и безупречный внешний вид. Спустя три года после рождения Леи в семье появилась еще одна дочь — Майя. В 2020 году в семье Самойловой и Джигана родился долгожданный сын, о котором музыкант давно мечтал. Мальчика назвали Давидом, отдавая дань уважения еврейским корням семьи.
Слухи о разводе появлялись еще в 2020 году
В СМИ начали распространяться слухи о возможном разводе Джигана и его супруги. Началось все с того, что рэпер стал выходить в прямые эфиры в соцсетях, где вел себя малоадекватно: выпивал, матерился, грубо обращался с младшей дочерью, «проходился» и по коллегам по сцене. Так, известный своим приверженным отношением к здоровому образу жизни, рэпер стал злоупотреблять алкоголем, а некоторые издании предполагали также его причастность к употреблению наркотических веществ. Находясь в нестабильном эмоциональном состоянии, артист начал публиковать видеоролики и проводить прямые эфиры в социальных сетях. Впоследствии певец прошел курс реабилитации в США, но это не принесло существенных результатов.
После возвращения в Россию Джиган организовал шумную вечеринку, несмотря на то что в этот момент в доме находились его супруга и малолетние дети, которых женщина пыталась уложить спать, испугавшихся поведения отца. Вскоре Оксана Самойлова приняла решение подать на развод, о чем 31 марта уведомила своих подписчиков в социальной сети.
Из публикаций стало известно, что женщина на протяжении многих лет мирилась с различными недостатками супруга. В СМИ также появлялись сведения о его неоднократных изменах. Однако летом 2020 года супруги сообщили о восстановлении отношений. В то же время журналисты выразили сомнения в искренности конфликта, высказывая предположение, что скандал мог быть инсценирован для привлечения дополнительного внимания к паре. При этом за период с момента объявления о разводе до примирения число подписчиков Оксаны в социальных сетях заметно увеличилось.
