Почему сбежала из суда курганская экс-чиновница Калугина и как ее поймали

Калугина работала в команде Олега Богомолова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

История Марины Калугиной, бывшего замгубернатора Курганской области, достойна голливудского фильма: многомиллионные хищения, злоупотребление властью, дерзкий побег из зала суда и последующее задержание. Эта сага началась с детских путевок и закончилась штурмом квартиры в Нижнем Новгороде. С момента задержания прошло десять лет. Давайте вместе с URA.RU заглянем в судебные материалы.

Как чиновница сбежала из зала суда в Кургане

Чиновницу не успели взять под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU

Осенью 2014 года на скамье подсудимых в Кургане оказались экс-заместитель губернатора области по социальной политике Марина Калугина вместе с мужем Иваном Смолиным. Обвинения были серьезные: растрата, незаконное предпринимательство, злоупотребление полномочиями. Показания на чиновницу дал ее подчиненный, который позже получил условное наказание вместо реального срока. В заседании суда объявили перерыв перед оглашением приговора. Именно в этот момент, когда до застегивания наручников осталось несколько минут, супруги сделали то, чего никто не ожидал. Подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, спокойно вышли из здания суда и сели в автомобиль. Их бегство зафиксировала видеокамера на здании. После перерыва судья зачитывал приговор в пустоту. Калугиной дали 5 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 530 тысяч рублей. Смолин получил 5 лет колонии и такой же штраф. Так началась история самых известных беглецов Кургана.

Цена власти, саксофон, рояль и 7 000 000 рублей

Выяснилось, что был присвоен даже рояль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что же заставило высокопоставленную чиновницу и ее мужа пойти на такой отчаянный шаг? Ответ кроется в масштабах их деятельности. Суд установил, что занимая ключевые должности — от директора госпредприятия ОГУП «Дети плюс» до вице-губернатора, — Марина Калугина выстроила целую схему обогащения. Более семи миллионов рублей было похищено у госпредприятия, которое занималось организацией детского отдыха. Для этого через подконтрольного бизнесмена для нужд организации «Дети плюс» закупались продукты и различные товары по завышенным ценам. Также по версии следствия, Калугина, будучи заместителем губернатора, принимала участие в управлении фирмой ООО Санаторно-курортное объединение «Дети плюс» в Нижегородской области. Она предоставляла этой компании различные льготы и преимущества, которые помогали фирме получать преференции на рынке. За такое выгодное покровительство организация выплатила Калугиной свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей, а также компенсировала расходы на поездки в поездах и самолетах, потратив на это 500 тысяч рублей. Она активно пользовалась корпоративными сим-картами и потратила с них еще полмиллиона рублей. Вишенкой на торте в этом деле стала покупка за счет предприятия дорогостоящих инструментов — саксофона и рояля за 200 тысяч рублей, которые супруги спокойно присвоили.

Продолжение после рекламы

Где задержали беглецов

После побега Калугину и Смолина объявили в розыск. Несколько месяцев о них не было ни слуха, ни духа. Развязка наступила в 2015 году в Нижнем Новгороде. Оперативники вышли на след беглецов. Выяснилось, что, имея в собственности несколько квартир в Нижнем Новгороде, Калугина и Смолин для конспирации прятались на съемной. Когда полицейские прибыли по адресу, дверь им никто не открыл. «Тогда оперативникам пришлось применять силу», — сухо комментировали задержание в нижегородской полиции. Драматический побег закончился бесславно.

Завхоз в колонии и возвращение в бизнес

В колонии осужденная стала завхозом Фото: Илья Московец © URA.RU