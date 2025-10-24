В больнице Кургана установили оборудование для ранней диагностики рака легких

В Курганской больнице №2 установили новое оборудование для диагностики легких Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской областной больнице №2 ввели в эксплуатацию современный видеобронхоскоп стоимостью около 1,3 млн рублей. Приобретение стало частью масштабной программы модернизации здравоохранения региона, реализуемой по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сообщает Департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале.

«Видеобронхоскоп — современное эндоскопическое оборудование, применяемое для исследования и лечения дыхательной системы. Устройство может работать как в фото-, так и в видеорежимах. Аппарат используют для визуализации внутренней структуры бронхов и легких», — пояснила и.о. главного врача больницы Екатерина Хиева.