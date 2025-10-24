В больнице Кургана установили оборудование для ранней диагностики рака легких
В Курганской больнице №2 установили новое оборудование для диагностики легких
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Курганской областной больнице №2 ввели в эксплуатацию современный видеобронхоскоп стоимостью около 1,3 млн рублей. Приобретение стало частью масштабной программы модернизации здравоохранения региона, реализуемой по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сообщает Департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале.
«Видеобронхоскоп — современное эндоскопическое оборудование, применяемое для исследования и лечения дыхательной системы. Устройство может работать как в фото-, так и в видеорежимах. Аппарат используют для визуализации внутренней структуры бронхов и легких», — пояснила и.о. главного врача больницы Екатерина Хиева.
По словам специалиста, применение нового оборудования позволяет проводить высокоточные исследования, выявляя болезни легких на ранних стадиях, включая онкологические заболевания. Как отмечают в департаменте, больница регулярно получает новое медицинское оборудование. Ранее туда поступили система стабилографии стоимостью 4 млн рублей и низкочастотная терапевтическая установка за 3,5 млн рублей.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!