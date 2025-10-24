После учебы в Тюмени в курганский диспансер прибыл новый врач. Фото
В больницу устроился на работу молодой специалист
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Молодой врач-фтизиатр Алла Чистова после учебы в Тюменском медуниверситете приступила к работе в Курганском областном противотуберкулезном диспансере. Об этом рассказали представители регионального депздрава.
«Алла Чистова работает с пациентами в одном из ключевых отделений диспансера, оказывая специализированную помощь в диагностике и лечении туберкулеза органов дыхания», — сообщается на странице депздрава в соцсети «ВКонтакте». Она успешно завершила ординатуру в 2025 году.
Врач Алла Чистова стала фтизиатром
Прием на работу молодых специалистов является частью региональной стратегии улучшения качества медицинских услуг. Это направление активно поддерживается в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
- Евгений25 октября 2025 04:11Удачи новому специалисту!