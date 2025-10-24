В больницу устроился на работу молодой специалист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодой врач-фтизиатр Алла Чистова после учебы в Тюменском медуниверситете приступила к работе в Курганском областном противотуберкулезном диспансере. Об этом рассказали представители регионального депздрава.

«Алла Чистова работает с пациентами в одном из ключевых отделений диспансера, оказывая специализированную помощь в диагностике и лечении туберкулеза органов дыхания», — сообщается на странице депздрава в соцсети «ВКонтакте». Она успешно завершила ординатуру в 2025 году.

Врач Алла Чистова стала фтизиатром Фото: паблик депздрава Курганской области ВК