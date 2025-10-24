Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

После учебы в Тюмени в курганский диспансер прибыл новый врач. Фото

25 октября 2025 в 04:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В больницу устроился на работу молодой специалист

В больницу устроился на работу молодой специалист

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодой врач-фтизиатр Алла Чистова после учебы в Тюменском медуниверситете приступила к работе в Курганском областном противотуберкулезном диспансере. Об этом рассказали представители регионального депздрава.

«Алла Чистова работает с пациентами в одном из ключевых отделений диспансера, оказывая специализированную помощь в диагностике и лечении туберкулеза органов дыхания», — сообщается на странице депздрава в соцсети «ВКонтакте». Она успешно завершила ординатуру в 2025 году.

Врач Алла Чистова стала фтизиатром

Фото: паблик депздрава Курганской области ВК

Прием на работу молодых специалистов является частью региональной стратегии улучшения качества медицинских услуг. Это направление активно поддерживается в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал