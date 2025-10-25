Боец СВО, возглавивший округ в Курганской области, поделился планами до 2027 года
Новый глава Щучанского округа в первую очередь займется ремонтом школ
Фото: Кристина Чепынина
Алексей Новоселов, боец СВО, возглавивший Щучанский округ Курганской области, рассказал о первом месяце работы и поделился планами на будущее. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Прошел месяц с начала моей работы во главе администрации Щучанского округа. Есть понимание, как двигаться дальше. В этом году завершим ремонт школы №3. Идут конкурсные процедуры по Пивкинской школе. На 2026-2027 год при поддержке правительства области планируем ремонт второго корпуса школы №1. Прорабатываем возможности ремонта детсадов и библиотеки и планы по ремонту дорог. В следующем году будет благоустроено новое место для отдыха и прогулок по улице им. Маршала Жукова», — сообщил Новоселов в своем telegram-канале.
Свой канал он завел совсем недавно, в нем пока всего четыре поста. В нем он обещал жителям делиться планами и результатами. Также вкратце рассказал о своей биографии: 30 лет церковного служения и три года на СВО.
По словам Новоселова, он уже объехал ряд социальных и инфраструктурных объектов, в том числе вместе с заместителями губернатора и руководителями областных органов власти. Он также высказал благодарность губернатору Вадиму Шумкову за доверие и поддержку и надежду на конструктивную обратную связь от жителей.
Алексей Новоселов возглавил Щучанский округ в сентябре 2025 года после отставки предыдущего главы, став первым руководителем муниципалитета Курганской области с опытом службы в СВО. Его назначение вызвало интерес из-за отсутствия опыта в муниципальном управлении, но Новоселов с первых дней обозначил главными приоритетами решение острых коммунальных вопросов, ремонт соцучреждений и развитие инфраструктуры при поддержке областных властей.
