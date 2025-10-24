Подорожание проезда, отцы в декрете и дефицит дизеля: главные новости Кургана за 24 октября

Стоимость поездки в городском транспорте вырастет на 2 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость поездки в курганском городском транспорте вырастет на 2 рубля — до 39 рублей. Решение принято по обращению перевозчиков из-за роста затрат на обслуживание автобусов, ремонт и оплату труда. Власти в своем telegram-канале пояснили, что повышение — вынужденная мера, иначе транспортная отрасль рискует столкнуться с оттоком кадров.

Фермер Ялхороев стал фигурантом второго дела о хищении субсидий

Бывший депутат и глава фермерского хозяйства Исмаил Ялхороев обвиняется в присвоении 3,3 миллиона рублей, выделенных департаментом АПК. Это уже второе уголовное дело в отношении предпринимателя. Первое, по обвинению в хищении 25 миллионов рублей, рассматривается в Мишкинском суде.

Мужчин в декрете стало в четыре раза больше

В Курганской области отпуск по уходу за ребенком оформили 769 отцов, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. В Соцфонде отмечают: мужчины чаще берут декрет по экономическим причинам — из-за более высокой зарплаты или неофициального дохода жены.

Продолжение после рекламы

На заправках города возник дефицит дизеля

На ряде АЗС, в том числе «Газпромнефть», временно отсутствует дизельное топливо. Продавцы объясняют это перебоями в поставках с нефтеперерабатывающих заводов.

В Восточном микрорайоне закрылись магазины у дома

Магазины шаговой доступности не выдержали конкуренции с сетевыми супермаркетами. По словам депутата гордумы Натальи Семиной, на месте мелких лавок открываются пункты выдачи онлайн-заказов.

Шадринскому врачу, осужденному за взятки, изменили наказание

Врачу Сергею Вдовину увеличили штраф с 2 до 3 миллионов рублей и запретили участвовать в медицинских комиссиях. Работать в больнице он сможет — суд исключил запрет на медицинскую деятельность.

«Курганприбор» собрал рекордную сумму для бойцов СВО