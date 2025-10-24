В Кургане на ярмарке «Работа России» представили 1500 вакансий

Курганские работодатели предложили 1500 вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане состоялась ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в которой приняли участие около 60 предприятий региона. Работодатели предложили соискателям около 1,5 тысячи вакансий в различных сферах экономики, сообщает telegram-канал «УрФО Инфо».

«Мероприятие прошло на базе Курганского государственного университета. По данным организаторов, на ярмарке были представлены вакансии в промышленности, здравоохранении, образовании, торговле и сфере услуг», — говорится в канале.