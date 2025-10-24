Глава Кургана Науменко позвал на стажировку в мэрию студентов академии. Фото
Науменко встретился со студентами в Кургане
Глава Кургана Антон Науменко встретился со студентами филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и пригласил их на стажировку в горадминистрацию. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.
«Пригласил ребят в муниципалитет на практику и стажировку. Это хорошая возможность приобрести необходимые навыки, опыт, освоить профессию муниципального и государственного служащего на практике, чтобы потом работать на благо города и горожан», — сообщил Науменко.
Ранее сообщалось, что стажерами в мэрии Кургана могут стать студенты от 18 лет с российским гражданством, которые учатся на втором и последующих курсах вузов. В администрацию им необходимо отправить заявку, резюме и согласие на обработку персональных данных. За каждым стажером будет закреплен куратор и наставник.
