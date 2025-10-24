Логотип РИА URA.RU
Глава Кургана Науменко позвал на стажировку в мэрию студентов академии. Фото

25 октября 2025 в 00:16
Науменко встретился со студентами в Кургане

Науменко встретился со студентами в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Антон Науменко встретился со студентами филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и пригласил их на стажировку в горадминистрацию. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале.

«Пригласил ребят в муниципалитет на практику и стажировку. Это хорошая возможность приобрести необходимые навыки, опыт, освоить профессию муниципального и государственного служащего на практике, чтобы потом работать на благо города и горожан», — сообщил Науменко.

Ранее сообщалось, что стажерами в мэрии Кургана могут стать студенты от 18 лет с российским гражданством, которые учатся на втором и последующих курсах вузов. В администрацию им необходимо отправить заявку, резюме и согласие на обработку персональных данных. За каждым стажером будет закреплен куратор и наставник.

Встреча со студентами

Фото: telegram-канал Антона Науменко

Комментарии (2)
  • Иван
    25 октября 2025 01:56
    Работа сложная, зп - там небольшая.
  • Иван
    25 октября 2025 00:22
    Надо давать дорогу молодым.
