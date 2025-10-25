Курганский хоккейный клуб «Зауралье» сделал важное заявление
Курганцев просят не бросать на лед предметы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» выступил с важным обращением. Он предупредил болельщиков о недопустимости действий, которые могут обернуться тем, что матчи могут сделать без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«ХК „Зауралье“ обращается к болельщикам с убедительной просьбой не бросать во время и после матча на лед посторонние предметы. Данные действия запрещены регламентом, и на клуб налагаются серьезные штрафные санкции. Также к клубу могут быть применены другие санкции вплоть до проведения матчей без зрителей», — сообщает пресс-служба клуба.
В ХК «Зауралье» отметили, что бросание посторонних предметов на лед — это административное правонарушение (КоАП РФ, ст. 20.31 «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Поэтому очень важно соблюдать порядок взрослым и донести эти правила до детей, за которых придется нести ответственность родителям.
Подобные обращения к болельщикам и жителям региона не впервые звучат в Курганской области — ранее власти Белозерского округа уже предупреждали о возможном ограничении доступа к стадиону и другим общественным пространствам из-за небрежного отношения и порчи имущества после недавнего ремонта. Тогда руководство округа отмечало, что принятие таких мер не исключено в случае повторения инцидентов и призывало бережно относиться к созданным условиям.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!