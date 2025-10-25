Каратель, палач партизан, пособник СС: кто из изменников Родины после войны перебрался в Курганскую область

В Курганской области школьников знакомят с историей о военных изменниках Фото: Размик Закарян © URA.RU

В курганских школах проходят встречи учеников с сотрудниками спецслужб. Силовики проводят серию интересных лекций о предателях времен Великой Отечественной войны. Учащиеся узнают рассекреченные подробности о том, как искали и ловили предателей на территории Курганской области. URA.RU удалось собрать дайджест о наиболее интересных и значимых послевоенных делах на основе материалов чекистов.

В послевоенные годы в СССР особое внимание уделялось поиску и наказанию лиц, сотрудничавших с оккупантами во время Великой Отечественной войны. Курганская область не стала исключением: разыскные подразделения органов государственной безопасности тщательно проверяли биографии новых жителей, выявляли нестыковки в документах и следили за теми, кто мог скрываться от правосудия. В результате деятельности местных управлений НКГБ-МГБ-КГБ было выявлено и осуждено около 300 человек, признанных изменниками Родины и не подлежащих реабилитации.

Работа спецслужб по выявлению предателей

Сотрудники органов безопасности тщательно анализировали биографии жителей, особенно тех, кто в годы войны находился на оккупированных территориях. Особое внимание уделялось переселенцам и людям, чьи документы вызывали подозрения. В результате кропотливой работы были выявлены десятки случаев, когда бывшие коллаборационисты пытались начать новую жизнь в глубинке, скрывая свое прошлое.

Дело учителя Ивана Петушкова

Среди лиц, пытавшихся избежать ответственности за совершенные преступления на территории Курганской области, значился Иван Петушков, уроженец Смоленщины. До начала войны занимал должность директора школы. В период немецкой оккупации он добровольно поступил на службу к оккупационным властям и впоследствии стал бургомистром, за что был удостоен награды. Петушков проявлял крайнюю жестокость: по его распоряжению из Духовщинского района Смоленской области в Германию было депортировано свыше пятисот человек. Кроме того, он организовывал карательные акции против партизанских отрядов, а по его доносам десятки людей были расстреляны немцами за сотрудничество с партизанами. После окончания войны Петушков перебрался в село Половинное Курганской области, где устроился работать учителем химии и биологии. Впоследствии, в результате проведенных оперативных мероприятий, он был задержан и арестован. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Реабилитации Петушков не подлежал.

Петр Ширяев: путь от дезертира до пособника

Мужчина проходил срочную военную службу в 130-м запасном танковом полку, который был размещен в белорусском городе Осиповичи. К тому моменту Ширяев уже женился на дочери местного поляка, ранее подвергшегося репрессиям. С началом войны, не приняв участия ни в одном бою, он дезертировал из армии и вернулся домой, чтобы встретить немецкие войска и выразить им готовность сотрудничать. Семья Ширяевых приветствовала прибывших немцев, выйдя с только что испеченным караваем на крыльцо собственного дома.

Изначально Ширяев утверждал, что намерен искать способы ведения борьбы с оккупантами в их тылу. Под этим предлогом он пригласил к себе в квартиру семерых командиров Красной армии для обсуждения организации будущей партизанской деятельности, заблаговременно уведомив об этом сотрудников СС. Все приглашенные командиры были расстреляны на следующий день.

В дальнейшем Ширяев уже открыто сотрудничал с оккупационными властями: участвовал в арестах представителей еврейской общины и направлял еврейские семьи на сборный пункт, где впоследствии происходили массовые расстрелы, в том числе детей. Кроме того, он занимался выявлением оставшихся в городе военнослужащих. По приговору трибунала Уральского военного округа Ширяев был осужден к 25 годам лишения свободы.

Николай Чепига: полицай из Киевской области

Выходец из Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, осенью 1941 года добровольно вступил в ряды немецкой полиции, действовавшей в его родном селе Выповзки. На протяжении службы, продолжавшейся до отступления немецких войск в сентябре 1943 года, занимал должность старшего полицейского. В указанный период он активно участвовал в проведении облав на партизан, организовывал принудительную депортацию местных жителей в концлагеря и на каторжные работы, осуществлял аресты семей советских военнослужащих, а также занимался изъятием продовольствия, скота и имущества у населения.

В ходе судебного разбирательства предатель был разоблачен на основании свидетельских показаний односельчан — на заседание Военного трибунала в городе Свердловске прибыли 17 свидетелей. В 1947 году Чепига был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Александр Юнязев: из палачей СС в Курганской области

Особое место среди разоблаченных предателей занимает Александр Юнязев, уроженец Пензенской области, после войны проживавший в Варгашинском районе Курганской области. В 1941 году он добровольно сдался в плен, а затем поступил на службу в батальон СС в Травниках, известный как «Школа палачей». Здесь Юнязев участвовал в операциях против партизан и депортациях людей в концлагерь Майданек. После бегства из немецкой армии он попытался скрыться, но был опознан и арестован. Военным трибуналом Юнязев был приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение в 1946 году.

Братья Чащины: служба в карательных ротах

После войны в Шадринске были задержаны братья Алексей и Григорий Чащины. Во время войны они служили в 59-й Восточной роте немецкой армии, принимали присягу на верность фашистам, участвовали в публичных казнях партизан в Белоруссии и на Украине. На допросах они пытались выгородить себя, утверждая, что лишь охраняли пленных, однако свидетельские показания опровергли их слова. Алексей Чащин был приговорен к высшей мере наказания, Григорий — к длительному тюремному сроку.

Судебные процессы и приговоры

Все дела изменников Родины рассматривались военными трибуналами. Приговоры были суровыми: высшая мера наказания или длительные сроки заключения. Большинство осужденных не подлежали реабилитации, так как их преступления были признаны особо тяжкими Обнаружение и осуждение предателей имело большое значение для общества. Это восстанавливало справедливость, укрепляло доверие к органам власти и показывало, что преступления против Родины не останутся безнаказанными. В то же время семьи осужденных часто сталкивались с осуждением и изоляцией.

Почему предатели пытались скрываться в Курганской области

Курганская область в послевоенные годы стала одним из регионов, куда стекались переселенцы из разных уголков страны. Здесь было проще затеряться среди новых людей, устроиться на работу и начать жизнь с чистого листа. Сюда перебирались и те, кто пытался скрыть свое прошлое сотрудничество с оккупантами.

Многие преступления коллаборационистов раскрывались спустя годы после окончания войны. Органы госбезопасности продолжали получать новые сведения, проводить проверки и арестовывать подозреваемых. Некоторые дела тянулись до конца 1950-х годов. Важную роль в разоблачении предателей сыграли свидетельские показания односельчан и бывших сослуживцев. Именно благодаря этим свидетельствам удавалось доказать вину обвиняемых и восстановить справедливость.