В Кургане с ноября подорожает проезд в автобусах
В Кургане повысится тариф на общественный транспорт до 39 рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
С 1 ноября стоимость проезда в городском транспорте Кургана вырастет на 2 рубля — до 39 рублей. Решение принято по обращению перевозчиков в связи с ростом затрат на обслуживание автобусов и оплату труда работников, сообщает администрация города Кургана в своем telegram-канале.
«Затраты на обслуживание автобусов с каждым годом увеличиваются. За последние два года с помощью господдержки мы приобрели 95 автобусов, в этом году планируем еще 62. Эта техника требует более дорогих материалов и обслуживания. Кроме того, зарплата работников транспортных предприятий должна быть конкурентоспособной — в тарифе она занимает около 40%», — рассказал исполнительный директор компании «КурганГорТранс» Игорь Кимаковский.
В мэрии пояснили, что корректировка тарифа — вынужденная мера, вызванная ростом стоимости топлива, запчастей и необходимостью удержать водителей и кондукторов, которых не хватает по всей отрасли. При этом льготные программы и действующая система скидок сохраняются.
По словам заместителя директора ООО «Транспортная компания» Евгения Кадочникова, существующего тарифа уже не хватало для обслуживания техники и удержания специалистов. «Чтобы автобусы выходили на линию и водители не уходили, зарплату нужно повышать», — пояснил он.
Администрация отмечает, что Курган продолжает обновлять автобусный парк. К концу 2024 года на маршруты в Кургане и Шадринске вышли 170 новых автобусов, из которых 140 приобретены с господдержкой. До конца этого года ожидается поставка ещё 88 машин, 21 из которых уже поступила.
- Макс24 октября 2025 21:20Если вы водите автомобиль, то понимаете, на сколько дорого обходится обслуживание. Запчасти по цене золота. Плюс зарплаты и надо на что-то заправлять транспорт. Это если все посчитать, то выходит далеко не в копеечку. К тому же цены на проезд давно не поднимали, сдерживали, но сейчас это просто нереально. Останется только понять и принять
- Земляк24 октября 2025 21:20Логично, цены на все растут.
- Гость24 октября 2025 21:03Цены растут на все с бешенной скоростью. Не удивительно, что на все поднимают цены
- Евгеша24 октября 2025 21:02Ну 2 рубля не критично. Если это поможет сохранить транспорт в хорошем состояний и ввести новые маршруты