В Кургане с ноября подорожает проезд в автобусах

С 1 ноября стоимость проезда в городском транспорте Кургана вырастет на 2 рубля — до 39 рублей. Решение принято по обращению перевозчиков в связи с ростом затрат на обслуживание автобусов и оплату труда работников, сообщает администрация города Кургана в своем telegram-канале.

«Затраты на обслуживание автобусов с каждым годом увеличиваются. За последние два года с помощью господдержки мы приобрели 95 автобусов, в этом году планируем еще 62. Эта техника требует более дорогих материалов и обслуживания. Кроме того, зарплата работников транспортных предприятий должна быть конкурентоспособной — в тарифе она занимает около 40%», — рассказал исполнительный директор компании «КурганГорТранс» Игорь Кимаковский.

В мэрии пояснили, что корректировка тарифа — вынужденная мера, вызванная ростом стоимости топлива, запчастей и необходимостью удержать водителей и кондукторов, которых не хватает по всей отрасли. При этом льготные программы и действующая система скидок сохраняются.

По словам заместителя директора ООО «Транспортная компания» Евгения Кадочникова, существующего тарифа уже не хватало для обслуживания техники и удержания специалистов. «Чтобы автобусы выходили на линию и водители не уходили, зарплату нужно повышать», — пояснил он.