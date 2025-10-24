Логотип РИА URA.RU
В Кургане с ноября подорожает проезд в автобусах

24 октября 2025 в 20:40
В Кургане повысится тариф на общественный транспорт до 39 рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 ноября стоимость проезда в городском транспорте Кургана вырастет на 2 рубля — до 39 рублей. Решение принято по обращению перевозчиков в связи с ростом затрат на обслуживание автобусов и оплату труда работников, сообщает администрация города Кургана в своем telegram-канале.

«Затраты на обслуживание автобусов с каждым годом увеличиваются. За последние два года с помощью господдержки мы приобрели 95 автобусов, в этом году планируем еще 62. Эта техника требует более дорогих материалов и обслуживания. Кроме того, зарплата работников транспортных предприятий должна быть конкурентоспособной — в тарифе она занимает около 40%», — рассказал исполнительный директор компании «КурганГорТранс» Игорь Кимаковский.

В мэрии пояснили, что корректировка тарифа — вынужденная мера, вызванная ростом стоимости топлива, запчастей и необходимостью удержать водителей и кондукторов, которых не хватает по всей отрасли. При этом льготные программы и действующая система скидок сохраняются.

По словам заместителя директора ООО «Транспортная компания» Евгения Кадочникова, существующего тарифа уже не хватало для обслуживания техники и удержания специалистов. «Чтобы автобусы выходили на линию и водители не уходили, зарплату нужно повышать», — пояснил он.

Администрация отмечает, что Курган продолжает обновлять автобусный парк. К концу 2024 года на маршруты в Кургане и Шадринске вышли 170 новых автобусов, из которых 140 приобретены с господдержкой. До конца этого года ожидается поставка ещё 88 машин, 21 из которых уже поступила.

Комментарии (4)
  • Макс
    24 октября 2025 21:20
    Если вы водите автомобиль, то понимаете, на сколько дорого обходится обслуживание. Запчасти по цене золота. Плюс зарплаты и надо на что-то заправлять транспорт. Это если все посчитать, то выходит далеко не в копеечку. К тому же цены на проезд давно не поднимали, сдерживали, но сейчас это просто нереально. Останется только понять и принять
  • Земляк
    24 октября 2025 21:20
    Логично, цены на все растут.
  • Гость
    24 октября 2025 21:03
    Цены растут на все с бешенной скоростью. Не удивительно, что на все поднимают цены
  • Евгеша
    24 октября 2025 21:02
    Ну 2 рубля не критично. Если это поможет сохранить транспорт в хорошем состояний и ввести новые маршруты
